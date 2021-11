La denuncia contra una ex funcionaria de Carmen de Areco por cobrar las horas extras de varios empleados

El 3 de octubre de 2018, una investigación por movimientos fraudulentos en la dirección de Personal se inició en la Municipalidad de Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Por entonces, se sospechaba que podían existir irregularidades en las bonificaciones y en la liquidación de horas extras de varios empleados municipales por parte de una funcionaria.

Por entonces, el intendente era Marcelo Skansi, que gobernó durante 12 años y dejó el cargo en 2019, cuando ganó las elecciones el referente de La Cámpora y del Frente de Todos, Iván Villagrán. Finalmente el 22 de octubre de 2018, fue denunciada Yessica Flaherty, quien fuera directora de Personal y también directora de Prensa de Skansi.

Según la denuncia policial efectuada por la entonces directora de Legales del municipio, la dra. Gabriela Rabellino, Flaherty había cometido fraude en perjuicio de la administración pública, luego liquidar bonificaciones y horas extras de varios empleados, que después se quedaba ella.

Según reza la causa judicial N° IPP – 09- 00- 015514 – 18/00 (FLAHERTY YESSICA DAIANA Y OTROS S/ FRAUDE EN PERJUCIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- DENUNCIA.-), la funcionaria se habría quedado con 15.000 pesos de, por lo menos, tres empleados. Según su declaración, lo hizo por “la situación económica” que padecía.

La modalidad era la siguiente: Desde su puesto de directora de Personal, Flaherty liquidaba en los recibos de sueldo de varios empleados horas extras y bonificaciones que no habían trabajado. Después de que se les abonara, ellos debían pagarle en mano 15.000 pesos.

Esta causa pudo seguir adelante por diversos puntos. En primer lugar, se detectaron irregularidades en la liquidación. Después de eso, Luciano Irrazabal, el director de Personal que sucedió a Flaherty, que en 2018 era encarga de Prensa, realizó cuadros comparativos de horas extras y bonificaciones de los empleados. Los resultados demostraron que había grandes diferencias entre lo que percibían y lo que se declaraba.

Además, se les tomaron declaración a otros agentes municipales que figuran en la causa, como Osvaldo Puyo, Luis Ávila y Roberto Toretta, y también a Flaherty, quien reconoció que se había quedado con los 15.000 pesos que le le liquidaba a cada trabajador

Desde ese momento, el expediente comenzó a tramitarse ante la UFI N° 1 de delitos complejos de la ciudad de Mercedes. Ahora, se encuentra en etapa probatoria habiendo enviado la Fiscalía oficio al municipio de Carmen de Areco para que las autoridades informen si determinadas casillas de mail eran utilizadas por quienes fueran funcionarios durante la gestión del ex intendente Skansi.

En su declaración testimonial, en junio de este año, Flaherty afirmó: “Este mecanismo de liquidación de horas extras y bonificaciones fue ideado y organizado por el intendente municipal de ese momento, Marcelo Alejandro Skansi y por la secretaria de Gobierno de ese momento, Noelia Lozano”.

Luego de apuntar contra el ex intendente y lider de partido vecinal de Carmen de Areco por las próximas elecciones legislativas, Flaherty continuó: “Cuando yo llegué a ser directora municipal ya estaba establecida esa forma de trabajo. Siempre me dijo Lozano y en algunas oportunidades Skanzi, que era la manera más fácil y dinámica de abonar servicios prestados al municipio y que no corría riesgo el patrimonio municipal”.

Por otra parte, la acusada dijo en su declaración que los empleados que la acusaron eran amigos del ex intendente. En ese punto, admitió: “Recuerdo muchas personas que cobraban ese dinero extra y no me sorprende que sean estas tres personas que se mencionó en los hechos que se me imputan porque los tres eran muy allegados al intendente y a su partido vecinal y militaban para ellos”.

Por último, dijo que tenían pruebas materiales que imputaban directamente al ex intendente Skansi. “El intendente y su secertaria de Gobierno impartían la orden de cobrar ese dinero de forma verbal y a veces por email”. Por ese motivo, en la última foja del expediente, la Justicia pidió que desde la Municipalidad de Carmen de Areco se confirme si esas direcciones de mail eran usadas por personal administrativo.