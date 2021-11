La desagradable frase de Bullrich tras la operación de Cristina: “En los momentos difíciles se esconde”

En medio de la campaña en la previa de las elecciones del 14 de noviembre, la titular del PRO, Patricia Bullrich salió con los tapones de punta y le pegó duro y de manera desagradable a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Mientras se encuentra de gira por Salta, Bullrich dijo en una entrevista: “En los momentos difíciles se esconde, no está, eso quiere decir algo, ¿será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?”.

En las últimas horas del miércoles surgió la noticia de que Fernández de Kirchner iba a ser internada el jueves por la mañana para someterse a una operación programada. Incluso, rápidamente varios dirigentes del Frente de Todos enviaron un mensaje en sus redes sociales para mandarle fuerza a la vicepresidenta. Finalmente se supo que los médicos del Sanatorio Otamendi le practicaron una histerectomía completa. Es decir, una extirpación del útero, el cuello uterino y los ovarios.

El parte médico dado a conocer en las últimas horas por el centro de salud indica que la ex presidenta fue sometida a un procedimiento ginecológico quirúrgico que "ha sido realizado por la vía laparoscópica". “La paciente cursa un postoperatorio normal, en buen estado general de salud”, finalizaron.

Ese parte fue firmado por la directora médica de la institución, Marisa Lanfranconi, y se estima que Fernández estará internada entre 3 y 5 días como parte de su recuperación. Seguramente durante esta noche, o mañana temprano se emitirá otro comunicado para saber cómo sigue su estado de salud.



La ex Jefa de Estado salió de su casa en Recoleta a las 6:34 de la mañana, acompaña por su hermana Giselle, y prefirió no hacer comentarios ante las preguntas de los periodistas que hacían guardia en su domicilio. Se la vio salir con barbijo y anteojos de sol, y la gente de seguridad no permitió que la prensa se acercara demasiado.



Si bien no está del todo claro el motivo por el que Fernández se operó, la madre de la ex presidenta, Ofelia Wilhelm, quien falleció en 2019 por un cáncer de endometrio, también había sido sometida a una intervención similar en 2014 en la misma clínica.



En cuanto a la salud de la vicepresidenta, en enero del 2012 fue operada de un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la tiroides por el cirujano Pedro Saco, jefe del Servicio de Cabeza y Cuello del Instituto Angel H. Roffo.



Luego, en octubre del 2013 la entonces presidenta de la Nación fue sometida a una cirugía en el hospital Favaloro por un hematoma subdural crónico, una lesión detectada luego de haber sufrido una caída en la que se golpeó la cabeza. Finalmente, en 2014 sufrió una fractura en su tobillo izquierdo tras haber resbalado en su casa de Río Gallegos.



Debido a la histerectomía completa y el consiguiente reposo, la vicepresidenta de la Nación no participará en el cierre de campaña del Frente de Todos. Y ahí fue adonde apuntó Bullrich. Aun no está claro con qué motivo realizó esa declaración que está más cerca del odio y la maldad que de una diferencia política.

Tras esa horrible frase, Bullrich dijo sobre los próximos comicios: “Nuestra elección, va a ser una elección con más votos, eso lo percibo, porque estoy recorriendo todo el país, la Provincia de Buenos Aires; la Ciudad de Buenos Aires; de Jujuy a Tierra del Fuego”.



Y agregó: “Recorrí más de 19 provincias y 60 ciudades y pueblos del país, no sólo capitales, sino también pueblos, donde me demostraron un fervor muy importante. Estamos muy contentos de cómo la gente ha abrazado nuestra causa, que ha penetrado profundamente, la del progreso, la libertad, la república, y la cultura del trabajo”.

Y finalizó: “Estoy convencida que en Salta el 14 de noviembre, vamos a lograr dos Diputados Nacionales, Carlos Zapata e Inés Liendo, se va a mantener y ampliar el resultado que se logró el 12 de septiembre. Salta es una de las provincias en donde nos hemos puesto como objetivo ganar la elección”. En la conferencia de prensa, estuvo acompañada por los candidatos Carlos Zapata; Inés Liendo; los Diputados Nacionales, Virginia Cornejo; Martín Grande; Miguel Nanni; el Interventor de PRO Salta, Gustavo André; el dirigente de Ahora Patria, Alfredo Olmedo; el candidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, Gerardo Milman; el Secretario de la Presidencia del PRO, Damián Arabia, legisladores y concejales provinciales, entre ellos Sofía Sierra, José Gauffin y Pablo López.