La desesperación de las familias de los 22 argentinos desaparecidos en Israel

El 7 de octubre de 2023 quedará para la historia. Es el día en el que el grupo terrorista Hamas irrumpió por tierra y cielo la Franja de Gaza llevándose consigo cientos de rehenes israelíes que todavía no aparecen.

Hasta el momento, se sabe que hay 199 rehenes de acuerdo a la información difundida por el portavoz militar Daniel Hagari y, según datos oficiales, del total de esas personas desaparecidas, el 10% son argentinos.

Es por eso que las familias argentinas instaron al Gobierno nacional e israelí a que busque por cielo y tierra para de alguna manera encontrar a las 22 personas argentinas que están en condición de desaparecidas.

Es por eso que desde su viaje a China para reestructurar las funciones políticas con ese país, Alberto Fernández paró unas horas para al menos escuchar a las familias que están buscando a sus afectos, claro que sin “generar falsas expectativas”, según trascendió desde Diplomacia nacional.

En una charla a través de Zoom, Itzik Horn (padre de Yair y Eitán que están en carácter de desaparecidos), fue contundente con Fernández: “Quien sí tiene llegada a Hamas son dos países con los que la Argentina tiene relaciones internacionales, Qatar y Egipto, por ahí podemos tener un canal”.

El presidente respondió: “Acá no hay espacio para dudas, no se puede tolerar lo que pasó”. Además explicó lo difícil que será la repatriación de las personas todavía desaparecidas: “Los sinvergüenzas que hicieron esto trabajan en la clandestinidad y no tenemos ningún vínculo con ellos”.

Fernández también actualizó cómo está actuando el Gobierno nacional: “Estamos haciendo permanentemente distintas gestiones, trabajamos con el gobierno de Israel. Es complejo porque todos sus familiares están en manos de terroristas, que obviamente no conocemos, Argentina no tiene ningún contacto en la franja de Gaza, no tenemos nada”.

También confirmaron que Cancillería a cargo de Santiago Cafiero está en contacto directo con la Autoridad Nacional Palestina, pero no hay respuesta todavía: “Dicen no tener vínculo con ellos, pero muestran predisposición a colaborar, al menos dicen querer hacerlo”.