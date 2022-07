La despedida de Martín Guzmán tras su renuncia: “Fue la decisión más dolorosa de mi vida”

Aplausos. Tibios pero aplausos al fin. De esa manera, los trabajadores del Ministerio de Economía despidieron a Martín Guzmán, quien antes de dejar su cargo de manera intempestiva y a través de Twitter, se reunión con la nueva ministra, Silvina Batakis, para que la sucesión sea más ordenada.

En la tarde del lunes, Guzmán realizó un breve pero sentido discurso de despedida en Economía. Durante su alocución aseguró sobre el pasó al costado que dio: “El día sábado, me tocó tomar la decisión más dolorosa de mi vida, de la cual estoy convencido”.

Luego continuó frente a los trabajadores del Palacio de Hacienda: “Ahora asume Silvina Batakis como ministra de Economía, a quien conozco. Tiene una gran valoración por lo público, les digo que estén tranquilas, tranquilos. Que la ayudemos mucho”.

En otro punto de sus palabras, Guzmán dijo sobre su posición frente al Gobierno de Alberto Fernández, ahora que dejó de ser parte del gabinete: “Voy a estar haciendo todo lo que pueda para ayudar a la Argentina, por ayudar a nuestro Presidente, que es una persona de valores, una persona que hace mucho, que tiene un genuino compromiso con el bienestar de nuestro pueblo”.

Por último, hizo una férrea defensa de su gestión que, en términos generales tuvo como puntos fuertes el IFE durante la pandemia de coronavirus y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que generó el gobierno de Mauricio Macri en 2018. En ese punto, Guzmán dijo: “Yo tengo la convicción y el convencimiento de que, desde lo que hicimos, desde el equipo que somos, en estos dos años y medio que pasaron hemos contribuido a que hoy la Argentina esté parada en un lugar de mayor fortaleza”.

Y concluyó: “Tenemos una tarea específica desde la política económica que hemos buscado llevar adelante, y creo que la hemos llevado con un absoluto compromiso y patriotismo, con un equipo de patriotas dedicando cada minuto a defender la camiseta de la Argentina”.

En la tarde del sábado, mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizaba un duro discurso en un acto en Ensenada, Guzmán publicó su carta de renuncia en su cuenta de Twitter. "Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", escribió en el tuit.

"Juntos hemos dado pasos para que la economía de nuestro país se recupere y crezca. La hora necesita que quien Usted disponga tome las riendas del Ministerio que hasta hoy tuve el honor de conducir", le escribió directamente al presidente, quien desde ese momento, comenzó una escalda de reuniones a contrarreloj que terminó con un llamado el domingo por la noche con Cristina y la designación de Batakis cerca de las 23.

"Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante. Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas", apuntó el ex ministro en su carta de renuncia.

"La carta estaba escrita desde hacía un montón de meses. Desde que empezaron a desgastarlo fuerte. Ya la tenía escrita. Fue la misma que le presentó a Alberto cada vez que le pedían su cabeza. Pero en esta oportunidad se cansó, la realidad es esa. Se cansó de la interna y del impacto que tienen esas acciones en el objetivo central, que es estabilizar la economía", le confirmó una alta fuente del gobierno a BigBang.