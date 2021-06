La despedida de Pablo Avelluto tras la muerte de su hijo: "Mi dolor es infinito"

El exministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, expresó anoche sus primeras palabras, luego de la muerte de su hijo Nicolás, de 28 años. “Mi dolor es infinito”, escribió el ex funcionario.

“Quiero agradecer todos los mensajes de amor a Nico y de acompañamiento a nuestra familia y a mí. Mi dolor es infinito pero cada mensaje es una caricia en el alma. Gracias a los que pensamos parecido y a los que piensan diferente por tanto cariño. Gracias de todo corazón”, expresó en su cuenta de Twitter.

El ex presidente Macri fue el primero en dejar trascender la noticia de manera pública, cuando este el domingo al mediodía anunció la muerte del hijo del ex ministro de Cultura de su gobierno. “Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte”, escribió el ex mandatario.

A partir de ese momento, la noticia impactó en el ambiente político y Avelluto recibió a través de las redes sociales miles mensajes que le enviaban condolencias, entre los que también aparecieron referentes del oficialismo.

El presidente Alberto Fernández expresó a través de un mensaje en Twitter su “profundo dolor” por la muerte de Nicolás. “Con enorme pesar he sabido del fallecimiento de Nicolas Avelluto. Duele mucho la muerte de un joven. Quiero transmitirle mi profundo dolor a sus padres, hermanos y a todos los que lo han querido”, escribió el Presidente en la red social.

Nicolás Avelluto fue encontrado sin vida por su madre el sábado a la noche. Allegados al ex funcionario explicaron que la preocupación surgió porque el joven no contestaba los llamados. Ante el paso del tiempo, y la falta de respuesta, fueron al domicilio a verlo y allí se enfrentaron con el desenlace.

Según el parte policial, el joven "fue hallado por su madre, recostado en la cama en posición decúbito ventral" (boca abajo).