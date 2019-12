La divertida cobertura de Nathy, la nuera de Alberto desde La Rosada: "Lo que nadie sabe es que..."

Dentro de lo que fue la asunción del presidente Alberto Fernández, hubo varias perlitas que protagonizaron los invitados. Una de las que mayor repercusión generó en las redes sociales fue la novia del hijo de Fernández, Estanislao, que no sólo bromeó con la formalidad de todo el evento sino que hasta llevó juegos de Play Station en su cartera.

El joven de 25 años fue furor en las redes sociales por usar un pañuelo con los colores de la bandera LGTB+ y además compartió con sus seguidores cómo vivió la ceremonia de jura de ministros desde adentro de la Casa Rosada junto a su novia Nathy Leone.

Natalia publicó una foto junto a él, con cierta ironía por el protocolo. "Demasiado tiempo vestidos formalmente", comentó. Además, mostró una foto con el flamante presidente, su mujer, Fabiola y Estanislao. "Hoy es un día diferente (?)", bromeó.

Me siento una nena en un tour con el colegio pic.twitter.com/3CRRM7gke9 — 𝕹𝖆𝖙𝖍𝖞𝖙𝖔 🌙 (@Nathyedith_) December 10, 2019

A lo largo del día su cuenta de Twitter se volvió viral. “Me siento como una nena en un tour de colegio”, posteó para graficar el momento en el que ingresó al despacho presidencial para las fotos de protocolo en donde estuvo con el presidente, con la novia de él, Fabiola Yañez, y con Estanislao.

Lo que pocos saben es que en la cartera tengo metido dos juegos de play (? pic.twitter.com/ViJUb0XHVa — 𝕹𝖆𝖙𝖍𝖞𝖙𝖔 🌙 (@Nathyedith_) December 10, 2019

“Lo que pocos saben es que en la cartera tengo metidos dos juegos de play”, tuiteó casi de inmediato. “Gracias por todos los mensajitos y menciones, me dan mucho cariño. No llego a responder porque son un montón y además no voy a mentirles soy alta pajera (?). Pero los leo”, agregó.

Terminada la jornada, dejó en claro que era lo que más quería hacer después de haber estado fuera de su rutina. “Volviendo a la programación habitual de mis tw, hoy le tengo que meter durísimo al Death Stranding (un juego lanzado recientemente para la Play Station 4) o moriré”, concluyó.