La dura declaración de Uliarte sobre el atentado a CFK: "Milman pagaba para generar violencia"

Mientras que la juez María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo buscan que la causa que investiga el atentado a Cristina Fernández de Kirchner se cierre de una vez, los abogados de la vicepresidenta José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, siguen presentando pruebas para encontrar el financiamiento del intento de magnicidio y la autoría intelectual del mismo. En esta oportunidad pidieron que se incorpore el testimonio de una ex cuñada de Carolina Gómez Mónaco, una de las asesoras de Gerardo Milman que estuvo en el bar Casa Blanca cuando el ex diputado nacional expresó la frase "cuando la maten voy a estar en la Costa".

Aunque esta no es el único frente de batalla que se le presenta a la ex mano derecha de Patricia Bullrich. Es que Brenda Uliarte, quien fuera la pareja del tirador Fernando Sabag Montiel, presentó una ampliación escrita a su declaración indagatoria en donde vinculó al potencial magnicida con Milman y con su polémica secretaria.

Los letrados de CFK presentaron como prueba la denuncia que Nadia Ayelén Mir hizo en jurisdicción de San Martín, donde apuntó contra Gómez Mónaco y aseguró que ella había asegurado que Sabag Montiel "tendría que haber disparado bien, que era un novato". La denunciante era la pareja de Adrián Daga, un hermano de Fernando Daga, la pareja de la asesora de Milman, y también su socio comercial.

"Más allá de revelar datos adicionales respecto a lo corrupto y vil del entorno de Gerardo Milman y Carolina Gómez Mónaco, la denuncia da cuenta de datos relevantes para esta investigación", aseguraron los abogados. En la denuncia la declarante da testimonio de los nervios de su entonces pareja a partir de agosto de 2022. Ellos vivían a sólo dos cuadras de Uliarte, y en esa época previa al atentado, "habría conminado a Mir a que renuncie a su trabajo en el Municipio de San Miguel".

"Daga habría estado sumamente nervioso y le habría pedido que apague el celular cada vez que hablaban del tema", explicaron los letrados respecto al atentado. "Mir también relata que Gómez Mónaco dijo, varias veces, que Sabag Montiel tendría que haber disparado bien y que era un novato. En esas ocasiones, Daga habría explicado cómo disparar con lujo de detalles gracias a su carrera policial", agregaron.

Mir, además, aseguró en su declaración que Gómez Mónaco estaría acusada por la "inminente fuga de tres peligrosos delincuentes, uno de ellos sospechados de haber asesinado al vicepresidente de Paraguay".

El objetivo de la defensa de la ex presidenta es que se convoque a Mir "para que amplíe y corrobore los datos de interés para esta investigación vinculados con Carolina Gómez Mónaco". Para ellos sería importante que se soliciten los tráficos IMEI de la asesora, para comprobar si hay más dispositivos telefónicos para secuestrar y peritar, como pasó con el diputado nacional, quien entregó un iPhone a la Justicia, el cual había comprado tras el atentado, pero que se sabe que tiene otros tres teléfonos que nunca presentó.

La declaración de Uliarte

Tal como adelantó su abogado Carlos Telleldín, la ex pareja de Sabag Montiel presentó una ampliación escrita de su declaración indagatoria ante la Justicia ante el Tribunal Oral Federal 6, aun cuando Capuchetti y Rívolo hayan dado por cerrada la investigación sobre ella. El letrado ya había confirmado que su representada denunciaría a un allegado a Milman por pagarle 6 mil pesos para participar de las marchas en contra de CFK, que organizaban Revolución Federal y otras organizaciones.

"Yo no sé por qué 'Nando' hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo. Claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina", detalló la detenida. "A ver. Yo no digo que financiaron el atentado pero sí financiaban para agitar y armar quilombo. Y Nicolás Carrizo sabe todo eso, pero él va a cubrir a 'Nando' porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay peso pesados", reveló.

Con 'Nando' se refiere a su ex pareja y Carrizo, es quien fuera considerado el líder de "la banda de los copitos", como fue conocida de forma masiva. En su testimonio Uliarte confesó que su ex hablaba con "una tal Carolina", a quien definió como "la secretaria de un amigo"

"Quiero empezar contando mi relación con Nando. Mucha gente dice que yo lo re conocía y no es así. Juntos en pareja estábamos hace re poco. De echo (sic) antes de estar con él, en mayo estuve con Eduardo Prestofelippo (El Presto) y yo estaba re enganchada con él. También estuve con otras personas y ni bola le daba a Nando", precisó acerca de la relación que lo unía con él.

En el escrito criticó con dureza al potencial magnicida y espetó que es "una persona con mucho conflicto, de personalidad bipolar", "muy manipulador", quien además la golpeó en sucesivas oportunidades, las cuales pueden ser comprobables en las fotos de su teléfono celular, donde quedaron registrados los resultados de las agresiones. "Hoy estoy viviendo un infierno por él y sus decisiones", insistió.

"Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal a vender copitos porque me llevó Fernando. Él era parte de todo, no yo. De echo (sic) si le preguntan a los miembros de Revolución Federal nadie me conoce; o si me vieron fue alguna vez vendiendo copitos en algún acto, no porque interese el acto en sí, porque se vendía re bien", declaró Uliarte. "Todo lo que sé de ellos y Revolución Federal es porque me lo contaba", explicó en relación a Jonathan Morel y los fundadores de la organización extremista.

"Respecto a las charlas sobre política, siempre hablábamos o mencionábamos situaciones del país o mi desacuerdo con algunas políticas, o como me gustaría ver un país mejor y hacíamos chistes con políticos entre ellos Cristina, pero nunca tuve intenciones de hacerle daño y nunca creí que Nando iba a llegar a hacer una cosa así, de hecho todavía no lo creo", señaló respecto a los chats que tuvo con su amiga Agustina Díaz, quien ya fue absuelta por el atentado.

"Siempre me decía que la quería ver muerta, que había cagado al país, pero eso lo dicen muchos argentinos", reconoció sobre las palabras de Sabag Montiel. "Yo la verdad no creí que fuera a ser en serio. Siempre creí hasta el mismo día del hecho que me estaba jodiendo para asustarme o manipularme. Lo mismo con el arma. Un día trajo un arma y me asusté y al final era de juguete. Solo lo hacía para intimidarme y que yo creyera que él podía hacer cualquier cosa. Se hacía el malo con la gente pero después no hacía nada con ellos. Se la terminaba agarrando conmigo por eso siempre pensé que era mentira, que era un chiste de él", añadió.

"Los copitos quieren hacerme quedar a mí como que yo lo mandaba es totalmente mentira; lo están cubriendo para que no se sepa la verdad de cómo era él y de los contactos que él tenía", denunció Uliarte. "Yo no puedo asegurar que a él lo financiaron para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades me contó que financiaban a Revolución Federal. Había gente contactada al Gobierno anti k, que pagaba para que vayamos a las marchas y actos; en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí", inidicó.

"Ese día Nando estuvo raro, era jueves. Yo estaba estudiando, haciendo UBA XXI Medicina. Cuando me mostró el arma, yo al principio pensé que era una réplica. Ese día Fernando me apuntó y me decía ‘ahora si quiero te mato’. Ahí me dio miedo", reveló la detenida. "Si bien tuvo situaciones violentas conmigo, nunca me había apuntado, pero traté de tranquilizarme creyendo que no era verdad, que seguro era una réplica o no funcionaba y que quería hacerme tener miedo, pero de corazón nunca pensé ni que era de verdad ni que sería capaz de hacer algo así", opinó.

"En ese momento me empezó a amenazar; me dijo ‘vamos, acompañame o te mato’. No quería salir solo. Yo lo miré, caminé hacia la puerta y salimos; fuimos al Abasto, el pasó a pagar unos tatuajes y estaba nervioso y después fuimos para Juncal (la esquina del departamento de la vicepresidenta). Llegamos al acto y cuando vi que se acercaba lo agarré del brazo y le dije que no lo haga, que ya está la joda, que el chiste no era gracioso y que me estaba dando miedo. Me llamó cobarde", contó sobre el desarrollo de la tarde noche del 1° de septiembre de 2022, cuando atentaron contra la vida de CFK.

"Yo lo quise agarrar del brazo de nuevo, me grita cobarde y ahí en ese momento cuando me di cuenta de lo que realmente iba a hacer, que iba derecho a Cristina, me fui a la esquina, estaba paralizada. Pregunté si podía ir al baño porque me empecé a sentir mal, temblaba de miedo; ahí pregunté a una chica cómo ir al Obelisco, de ahí llamé a mi primo y me dice lo que había pasado", recordó Uliarte. Esa noche se fue a lo de su ex pareja, donde durmió dos días buscando no estar pendiente de todo lo que estaba pasando. "Estaba aterrorizada, con mucho miedo, sin saber qué hacer. Decidí quedarme ahí con él dos días sin contarle nada. Yo solamente llegué y me acosté", detalló.

"Es muy difícil para mí estar pasando por esta situación. Es la primera vez que estoy presa. Es un infierno. Nunca tuve un problema y me costó muchísimo poder hacer esta declaración", informó. A su vez, reveló que nunca se animó a hablar porque no confiaba en su defensor oficial." Ahora me siento contenida y psicológicamente más estable. Espero que se sepa la verdad de todo porque soy inocente de lo que me acusan", pidió.

Más problemas para Milman

El tercer problema que se presenta para el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) es que el juez federal Julián Ercolini levantó el secreto bancario que pesaba sobre él, las personas allegadas a él en la causa, como Gómez Mónaco, y la empresa Salvattore Group, para poder avanzar en la investigación por un presunto enriquecimiento ilícito, además del desvío de fondos cuando su jefa Bullrich estaba al frente del Ministerio de Seguridad.

Ercolini inauguró un expediente para estudiar el "presunto comportamiento que habría tenido el diputado", a partir de una línea telefónica y las redes sociales de su cuenta oficial, donde "quedaría evidenciado un posible criterio de selección o idoneidad para la asignación de recursos del Estado en la designación de asesores".

Con el respaldo del fiscal Guillermo Marijuan, el magistrado solicitó al Banco Central de la República Argentina, que requiera "los productos bancarios, tarjetas de crédito y/o débito, préstamos, cuentas bancarias, compra de divisas, bonos que registren” Gerardo Milman, Carolina Gómez Mónaco, Daniela Gómez Mónaco, Graciela Mónica Bamonde, Fernando Daga, Pablo Benulich y la empresa Salvattore Group SA".

En el marco del pedido de levantar el secreto bancario de los investigados, también se le instó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que otorgue un "un amplio informe integral patrimonial", y toda la información económica que tengan desde el año 2012 hasta la fecha actual.