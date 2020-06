La dura defensa de Alberto por Vicentín: "No fue una decisión de Cristina, ni vamos a ir expropiando empresas"

El sorpresivo anuncio de Alberto Fernández de intervenir y expropiar la cerealera Vicentín corrió el foco de atención de la pandemia de Covid-19 y abrió el grifo de críticas de la oposición. Tras la conferencia de prensa, el presidente respondió cada una de las interpelaciones, despegó a Cristina Kirchner de la decisión y aclaró: "Nadie seriamente puede pensar que tenemos como política quedarnos con las empresas privadas".

"No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas", aclaró en diálogo con Radio con Vos, al tiempo que recordó el estado de las finanzas de la cerealera: "No nos estamos quedando con una empresa próspera, sino con una empresa quebrada".

El Gobierno anunció la expropiación, al tiempo que dio lugar a la creación de un grupo fiduciario de capitales mixtos; en línea con la importancia que tendrá la empresa en el comercio internacional que se proyecta post pandemia.

No fueron pocos los que sostuvieron que la vicepresidenta fue quien impulsó el proyecto, en especial teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de Anabel Fernández Sagasti. "Te escuchaba decir eso de que era una decisión de Cristina. No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica. Es una decisión de algo que me preocupa a mí. No estamos hablando de cualquier empresa", recordó.

El remedio que encontramos tiene que ver con remedios que usan los países más capitalistas del mundo"

De acuerdo al presidente, la decisión comenzó a discutirse semanas atrás con una mesa reducida, de la que no participó ni siquiera su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La mesa chica estuvo compuesta por el jefe de Estado, Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo), el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti y Fernández Sagasti, "porque tenía un proyecto de expropiación". "No lo hablé absolutamente con nadie, excepto con Kulfas", reforzó.

"No soy de los que cree que el Estado debe hacerse cargo de todo, sino que ante situaciones estratégicas no puede estar mirando desde la platea". Cabe recordar que se trata de una de las principales agroexportadoras del país, que está en concurso preventivo por pasivos por US$1350 millones.

En línea con la fuerte respuesta que dio el lunes desde la Casa Rosada cuando se le preguntó por el "giro venezolano" de su administración, el presidente descartó: "Ayer me reía porque los trolls de siempre empezaron a hacer versiones de Alberto Fernández como Fidel Castro o Mao. El remedio que encontramos tiene que ver con remedios que usan los países más capitalistas del mundo. Alemania debate cómo el Estado participa del salvataje de Lufthansa".