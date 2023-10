La dura respuesta de la Iglesia tras el ataque de la ultraderecha: "Someten a los argentinos a una nueva grieta"

Los dichos de Javier Milei traspasaron las fronteras de Argentina y llegaron hasta el Vaticano. El objetivo era el Papa Francisco, de quien dijo que era “el representante del Maligno en la Tierra”.

En esa oportunidad incluso expresó: “Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana. Es condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos. Pero además es alguien que considera a la justicia social como un elemento central y eso es muy complicado”.

En esa misma línea y en el cierre de campaña de Milei, uno de sus asesores e integrante del posible gobierno del libertario, Alberto Benegas Lynch (h) expresó sin pelos en la lengua que lo mejor para Argentina es romper relaciones con el país católico. Antes, sin embargo, despegó a Milei de sus dichos: “Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei asumo, plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir”.

Benegas Lynch lanzó frente a la horda de libertarios encolerizados: “Pero por consideración a mi religión católica—por respeto a esa religión—creo que habría que imitar lo que hizo el Presidente Roca”, empezó y contundente expresó: “Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario”. Sin reparo alguno, hizo autobombo de una nota redactada por él mismo en el medio del Grupo Clarín: “Yo he escrito mucho sobre ese tema mi última columna es en Infobae que se titula La Quinta Columna en la teología de la liberación.

La iglesia católica responde con mensajes de amor y unidad

Tras las críticas de la ultraderecha, Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires fue consultado por los dichos Benegas Lynch y confesó que quedó “realmente azorado, sorprendido”. Al buen estilo de sacerdote, reflexionó sobre la coyuntura en la que estamos inmersos política y espiritualmente los argentinos: “En un momento en el que tratamos de pedir una Argentina unida... vivimos en un mundo tan violento, con guerra, en un mundo con tanta agresión que creo que tenemos que tender puentes, la cultura del encuentro, esta idea que tanto trabaja el Papa Francisco”.

Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires

Angustiado, dijo que “es por lo menos como impactante” y denunció que con las declaraciones en un país con la mayoría católicos, el cuadro de La Libertad Avanza (LLA) somete a la sociedad a “una nueva grieta”.

Directamente contestó las declaraciones de Benegas Lynch: “Incluso tomando como ejemplo la figura de Roca, la historia es maestra de vida, podemos aprender de la historia. El mismo Roca que en algún momento rompió esas relaciones diplomáticas volvió a reestablecerlas 16 años después. Tenemos que aprender de la historia, no nos sirve este tipo de enfrentamientos”.

Papa Francisco

En su declaración, se mostró sumamente preocupado: “Me impacta que podamos aplaudir romper relaciones, quebrar vínculos, dejar de tender puentes. Me asusta como argentino”.

El Papa Francisco, responde sin nombrar a Milei

Ante los dichos de Milei y durante una entrevista con la Televisión Pública, el Sumo Pontífice declaró: “Cuando un trabajador no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, se lo convierte en esclavo y uno se transforma en verdugo. Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino también el que explota a una persona”. Sin rodeos y para que quede claro, Francisco dijo: “A veces cuando me escuchan decir las cosas que escribí en las encíclicas sociales, dicen que el Papa es comunista. No es así. El Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio”.

Sobre la juventud, principales actores políticos que votan a Milei, expresó: “Una de las cosas que tenemos que enseñarles a los chicos y a las chicas es a manejar las crisis. A resolver las crisis. Porque eso da madurez. Todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo”.

Quien es Alberto Benegas Lynch (h)

La pregunta se responde sola: es el principal mentor del candidato a presidente de LLA que lo definió como “el máximo referente del liberalismo argentino de todos los tiempos”, también dijo que es “un prócer”.

Es que Benegas Lynch padre (murió en febrero de 1999) empezó a introducir las teorías libertarias en Argentina y en la década del ’50 fundó el Centro para la Difusión de la Economía Libre, que después cambió su nombre a Centro de Estudios para la Libertad.

Alberto Benegas Lynch (h)

Su hijo, más conocido como Berti, es Doctor en Economía (UCA) y doctor en Ciencias de Dirección (UADE). Además preside la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y es también miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Trabajó en varias instituciones económicas como Banco Santander de Argentina (10 años) y fue funcionario por 12 años como director general de Universia Argentina, empresa subsidiaria de Universia Holding del Grupo Santander de España.