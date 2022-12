"La echó Alberto y ella no hizo nada en este tiempo": la contundente respuesta del Gobierno a Donda

Victoria Donda comunicó, al menos así lo quiso dar a entender, que renunció un día antes de que se le venciera el contrato con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Más tarde, brindó una entrevista radial en la que expresó su “desilusión” con las políticas del Gobierno y cargó las tintas contra las decisiones tomadas por “muchos” de sus funcionarios.

En diálogo con Radio con Vos, Donda afirmó: “Mis posiciones políticas ya las conocen; las críticas que tengo a una parte del Gobierno no las escondo porque me parece que es bueno que se puedan hacer públicas. Siempre dije que iba a seguir siendo parte del Gobierno siempre y cuando pudiese decir libremente lo que pensaba y pienso todo lo que dice la carta (de renuncia)”.

Lo cierto es que el vice jefe de Gabinete Juan Manuel Olmos recogió el guante, sacó un comunicado y reveló que a Vicky la obligaron a renunciar .Según la historia que corre dentro de la Casa Rosada, Alberto Fernández le habría comunicado a la ex interventora del INADI que no seguiría cumpliendo su rol en el cargo luego de que finalizara el año. Fue a principios de diciembre y ella pidió terminar el mes en su puesto de trabajo, hasta que el último jueves Olmos le dio la noticia final.

"Ella pidió quedarse hasta fin de mes y ayer al mediodía (por el jueves), a pedido de Alberto, Juan Manuel Olmos le avisó que se tenía que ir. No hizo nada en este tiempo", afirmó una fuente del gobierno a Clarín. Si bien Donda desmiente esto, el motivo por el cual la desafectaron del organismo, fue por un fuerte descontento para con ella. Tanto por su forma de trabajar como por lo poco que hacía.

"Es necesario aclarar que el transmitido en dicha conversación fue la pérdida de confianza del titular del Poder Ejecutivo en la capacidad de la Dra. Victoria Donda de seguir al frente de la gestión de dicho organismo; motivo por el cual la funcionaria tomó la decisión de renunciar 48 hs antes de la finalización de su mandato", señaló Olmos a través de un comunicado.

El ex jefe de asesores del presidente también ingresó en dicha polémica y disparó: "Sobre las críticas públicas que la ex funcionaria realizó de la gestión nacional que encabeza el Dr. Alberto Fernández y que ella integró desde el 10/12/2019, es un derecho que la asiste como a todo militante político y no existe obligación alguna de tener un cargo público para realizarlas".

Si bien todavía no se conoció el nombre de quien será él o la reemplazante del puesto, se especuló con la posibilidad de que se normalice el INADI, sabiendo que para ello el Poder Ejecutivo debería proponer una terna a Diputados. "Si lo vuelven a intervenir, se confirma que me sacaron por decir lo que pienso", destacó Donda.

Donda habló con dicho diario y reveló que la última vez que había visto a Alberto había sido hacia nueve meses en un acto en José C. Paz por el día de la mujer, en el que el mandatario reveló que quería ir por su segundo mandato. "Yo le dije que la inflación era un gran problema y él me contestó que el principal era la salud mental. Al día siguiente creó un área para eso", concluyó.