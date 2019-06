La elegida de Vidal: María Luján Rey cerca de sumarse como candidata a diputada provincial

Se definen los últimos puestos. A menos de 48 horas del cierre de listas, un nombre se acerca al listado final de la mesa chica de María Eugenia Vidal. María Luján Rey, referente de la Tragedia de Once y madre de una de las víctimas, Lucas Menghini, se sumaría como candidata a diputada provincial por la Sección electoral de Juntos por el Cambio.

"Sería un honor", reconoció en las últimas horas en un claro guiño a la gobernadora bonaerense, aunque evitó dar confirmaciones: "Todavía no recibí ninguna propuesta formal".

El trabajo legislativo no sólo me gusta, sino que puedo aportar"

"La verdad es que estoy atenta a lo que se dice, pero todavía no tengo ninguna propuesta formal. Sería un honor que la gobernadora piense en incorporarme en el espacio. El trabajo legislativo no sólo me gusta, sino que puedo aportar", precisó en diálogo con MPQuatro.

La eventual convocatoria no es una sorpresa. En efecto, Luján Rey compartió más de un acto junto a Vidal y Mauricio Macri, todos vinculados a los anuncios referidos a la modernización de las políticas ferroviarias.