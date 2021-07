La encuesta que irrita a Larreta, el trueque de Alberto y el "manualcito" de Bullrich

Ricardo López Murphy insiste con su negacionismo: "Lo sigo sosteniendo"

"Yo nunca retrocedo en estas cosas". Esas fueron las palabras de Ricardo López Murphy, después de negar la existencia de los 30 mil desaparecidos durante el último proceso militar.

El precandidato a diputado por la Ciudad no sólo ratificó su negacionismo, sino que redobló la apuesta en diálogo con romina Manguel: "Lo sigo sosteniendo y en los mismos términos. No digo estas cosas como una frivolidad. En estos temas yo no tengo frivolidades".

¿Qué había declarado tras el cierre de listas? "No hay 30 mil desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Meijide y lo que dijo Darío Lopérfido, lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, creo que el número oficial es el que corresponde a documentos emanados de la Procuración, del ministerio de Justicia, de la Conadep. No hay secretos ahí".