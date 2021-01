La estrategia de Macri detrás del lanzamiento de su fundación: mensaje para propios y ajenos

El ex presidente Mauricio Macri lanzó formalmente su homónima fundación con lo que quedaron ratificadas dos cosas: la primera, su decisión de mantener un canal abierto para poder expresar su pensamiento desde una postura "más formal" sobre la agenda política y, en segundo lugar, que la creatividad para los nombres no es lo suyo.

Centrada en tres ejes (Educación, Innovación y Ambiente) el ex presidente convocó para su conformación al ex secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, al ex ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sanchéz Zinny, y a su investigado secretario privado, Dario Nieto.

Todos ellos forman parte de la mesa chica de colaboradores que frecuentan las oficinas del ex mandatario en Olivos junto a Hernán Lombardi, Hernán Iglesias, Gustavo Gómez Repetto, entre otros.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“La educación no puede ser un tema sólo de los docentes, de las efímeras autoridades que gobiernan, y muchísimo menos de los sindicatos. Es un tema fundamental de cada familia, que sabe que el destino de sus hijos dependerá de cuánto aprendan en su escuela”, sostiene el comunicado de lanzamiento de la fundación que publicó el ex mandatario en sus redes sociales.

El lanzamiento oficial de la ONG sucedió menos de 48 horas después de una serie de declaraciones del senador nacional por la Ciudad, Martín Lousteau, en donde mencionó “legado” al referirse a Macri con una clara intención de plantear su “jubilación”. Esa frase, a su vez, generó fuertes cruces en Junto por el Cambio.

NADIE LOS PODRÁ PARAR

“No tuvo nada que ver. Son dos cuestiones totalmente separadas”, explicaron desde el entorno del ex presidente ante la consulta de este medio.

Según reconstruyó BigBang, la idea de la Fundación surgió cuando Macri dejó la Presidencia en 2019. “La pandemia más los compromisos internacionales hicieron que todo se vaya corriendo en el tiempo”, explicaron cerca del ex presidente.

A medida que vayan pasando las semanas, siempre dentro de esos tres ejes (según explicaron), la Fundación tendrá una mayor actividad. Sin embargo, el foco del lanzamiento, que fue la Educación, no fue menor.

Desde septiembre del año pasado cuando la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, planteó el regreso de la presencialidad para los chicos que no tuvieron contacto con la escuela durante la cuarentena, el retorno a las aulas fue una de las banderas que esgrimieron desde Juntos por el Cambio.

Tan así fue el reclamo que, ante la presión de gran parte de la sociedad, el Gobierno nacional empezó a tomar la delantera y remarcar que la presencialidad marcará el ciclo lectivo 2021.

“Tenemos que asumir que la educación es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de ministros y delegados sindicales. Ellos no pueden ser los dueños del porvenir de millones de personas. Es cierto, esperamos que todos puedan aportar conocimientos y opiniones, pero la voz de las familias, que representan en sus demandas y anhelos a sus hijos, debe ser la que suene más fuerte, la que se escuche con más atención, la más respetada”, remarcó Macri.

Una de las grandes incógnitas es si la Fundación se convertirá en una usinas de idea tal y como lo es dentro del PRO la Fundación Pensar.

A diferencia de lo que sucedió entre 2010 y 2015, cuando Pensar fue una de las usinas de programas de gobierno de la administración de Cambiemos, ahora su titular no responde directamente a Macri. Se trata del director del Banco Ciudad, Franco Moccia, histórico colaborador del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y que comandó las obras de infraestructura, como el Paseo del Bajo, durante los cuatro primeros años de la gestión del alcalde porteño.

Esa red de relacionamiento con dirigentes provinciales del PRO, pero también de la UCR y la Coalición Cívica, ahora está dentro del armado larretista.