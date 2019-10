La extraña advertencia de Marcos Peña: “Es posible que tengamos que esperar al escrutinio definitivo para poder saber qué ocurrió con la elección”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “los resultados oficiales estarán a la noche, pero como planteó Rogelio Frigerio, hasta es posible que tengamos que esperar al escrutinio definitivo para poder saber qué ocurrió con la elección; con lo cual, con mucha calma, con mucha tranquilidad, pero hay que tomarse el tiempo...". Peña llamó además a no prestarle atención a las encuestas: “No hay que darle mucha bola a las encuestas, que muchas veces son operaciones para confundir y casi todo lo que va a circular es para confundir, que además son ilegales y sobre todo truchas".

Es malo hasta el último minuto. Poniendo dudas sobre una votación que fiscalizan ellos. Violando la veda. Sugiriendo ya irregularidades con el tema del escrutinio final. El peor de todos. pic.twitter.com/7wytfYcvAf — JORGE RIAL (@rialjorge) October 27, 2019

“Tenemos hoy más de 180 mil fiscales en todo el país. Un altísimo nivel de participación. Voluntarios, militantes, personas de todo el país fiscalizando. Hemos coordinado el operativo de fiscalización”, expresó desde el Café Tortoni, donde se reunieron los referentes del PRO al comienzo de la elección.

“Es muy importante que todos los votantes, si notan alguna irregularidad o que faltan fiscales o que hay algo raro en la escuela, lo denuncien y lo planteen a la autoridad electoral”, recomendó el funcionario macrista. “Es muy importante que no dejemos naturalizar nada. No dejemos pasar nada porque lo que está en juego es que todos los votos que se emiten, se cuenten", sostuvo. Consultado sobre las declaraciones de Peña, Alberto Fernández sostuvo: "No me parece afortunado, pero tampoco me parece importante".

Según ordenó la jueza María Servini, los resultados comenzarán a difundirse una vez que hayan sido escrutados el 10 por ciento de los votos en los cuatro principales distritos: CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El escrutinio definitivo se conoce recién al cabo de dos semanas.