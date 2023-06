La fake news de Morales en medio de la represión en Jujuy: culpó al Peronismo, publicó una foto falsa y borró el tuit

Tras la aprobación de la nueva Constitución de Jujuy y la jura en la Legislatura en la que no hubo aviso, ni transmisión oficial, el gobernador Gerardo Morales mandó a reprimir a la manifestación en los alrededores. Como había pasado en los últimos días, la Policía realizó infinidad de delitos: desde atacar a personas que no estaban haciendo nada, hasta lanzar piedras, infiltrarse y usar gomeras contra las cámaras de televisión para que no queden registros.

Horas más tarde, Morales atacó al Gobierno Nacional, y al Peronismo en particular desde su cuenta de Twitter. El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio y hasta probable compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta escribió en su cuenta: "Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner de de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy".

Y continuó: “Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy”. A la cínica frase de Morales, en la que se jacta de ser democrático cuando hizo modificar una constitución a espaldas del pueblo, luego usó una fake news en las redes sociales.

"¿Pueden explicar Alberto Fernández, Cristina Kirchner y La Cámpora por qué mandan militantes de distintos puntos del país a alterar la paz en Jujuy? Esto confirma mis afirmaciones respecto a cómo el Gobierno nacional está mandando violentos a desestabilizar. ¡Lo único que hacen es fomentar la violencia! ¡Dejen de joder al pueblo!", escribió Morales en su cuenta, y sumó dos fotos.

En una de las imágenes se ve a un grupo de militantes mientras cantan. Uno de ellos tiene un chaleco que tiene el escudo del Partido Justicialista. Lo insólito es que la foto correspondía a otra fecha, a otro lugar y lejos tenía un vínculo con Jujuy. Sin dudas, el referente de Juntos por el Cambio lanzó una mentira con la esperanza de que funcionara. No pasó. De hecho, al verse expuesto, borró la publicación.

El motivo es que la foto correspondía al 13 de abril de 2022, cuando se llevó a cabo un acto llamado “Día de la Lealtad a Cristina”. La foto fue extraída de las redes sociales de la13pba (Facebook e Instagram), donde se puede ver la misma foto que usó Morales. Aquella imagen fue realizada en el Club Social, Cultural y Deportivo Guernica, en la localidad que lleva dicho nombre, ubicado a más de 1500 kilómetros de distancia y lejos, muy lejos en el tiempo. Las mentiras de Morales, como su forma de gobernar, tiene patas cortas.