La foto de "unidad": Cristina Kirchner criticó a los empresarios, elogió a Massa e ignoró a Alberto Fernández

Cuando todas las miradas estaban puestas en los premios Martin Fierro, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezaron el acto de inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la ciudad bonaerense de Saliqueló, ubicada a más de 500 kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires.

Al momento de tomar la palabra, la vicepresidenta elogió repetidamente al ministro de Economía y candidato presidencial: “La fuerza que le estás poniendo, y en un momento difícil, le pusiste garra”. Luego, criticó a los empresarios que adjudican la situación económica actual de manera exclusiva a "decisiones equivocadas" tomadas por la dirigencia política. También sostuvo la necesidad de "dejar de decir pavadas" y "discutir con "objetividad" los problemas que enfrenta el país.

"Encontré la declaración de un empresario que dijo algo así como que 'la dirigencia política ha tomado durante muchos años decisiones equivocadas que nos han llevado hoy a las circunstancias en la que hoy nos encontramos'. Yo no sé qué les pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande", expresó Cristina.

La ex presidenta dijo que "lo que está mal es generalizar y decir pavadas. Que lo privado está bien y lo público está mal o viceversa. Tenemos que acostumbrarnos los argentinos a discutir con objetividad nuestros problemas, mucho más cuando es de números". Al mismo tiempo, evitó mencionar el nombre del empresario en cuestión, dio como pista que tiene fuertes inversiones en la provincia de Santa Cruz en el macizo de Palermo Aike, en el cual YPF tiene el 66 % de la propiedad.

A partir de ese dato, y de una imagen proyectada en la pantalla del salón en el que se realizó el acto, quedó claro que el empresario es el presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian. Eurnekian, durante el Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios (CS23) organizado el jueves por la Cámara Argentina de Comercio, fue quien se pronunció de esa forma.

"La dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Nuestros políticos han demostrado que su objetivo es la permanencia crónica en los cargos, no el de encontrar soluciones a los problemas a los que nos han conducido, y a generar oportunidades para hacer crecer nuestro potencial", dijo en esa oportunidad el presidente de Corporación América.

Al salir al cruce de esas palabras, Cristina dijo que "lo que está mal es generalizar y decir pavadas. Que lo privado está bien y lo público está mal o viceversa. Tenemos que acostumbrarnos los argentinos a discutir con objetividad nuestros problemas, mucho más cuando es de números".

Recordó la situación que enfrentó durante su primer gobierno, cuando comenzó el déficit energético y se refirió al "vaciamiento total" de YPF llevado adelante por Repsol. "Siempre critiqué la desnacionalización de YPF más que la privatización que son dos temas diferentes. Estamos hablando del comportamiento de una empresa que podría haber sido ideal, la esencia misma que se alaba en estos encuentros (empresarios), una multinacional con una inversión extranjera en un área estratégica que tuvo como resultado el vaciamiento total de YPF", precisó la vicepresidenta.

Al finalizar su discurso, Cristina recordó que en aquel momento, Argentina tuvo por primera vez balance energético negativo mientras la multinacional española tenía una rentabilidad extraordinaria. "Si uno mira todo el periodo, el 42% de los dólares que se giraron al exterior como utilidades pertenecían a Repsol. Esta balanza negativa no la provocó ningún político ni ninguna empresa estatal sino que fue una multinacional, a través del aumento de precios de los combustibles a los argentinos obtenían rentabilidades extraordinaria", subrayó y mencionó que "otro gran problema que tenemos los argentinos" es el retorno del FMI a la Argentina que, "tampoco lo trajo un político, lo trajo un empresario porque el que era presidente".

Alberto Fernández llamó a votar por Sergio Massa

A su turno, el presidente llamó a votar la fórmula de Unión por la Patria (UxP) -Sergio Massa-Agustín Rossi- para continuar “el camino que empezó” el ex presidente Juan Perón y Eva Perón y que “siguieron” los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y él mismo, y exhortó a construir “una Argentina más igualitaria con justicia social, integrada al mundo y no sumida a alguna potencia”.

Tras el acto formal, el primer mandatario habló ante numerosos trabajadores de la construcción (Uocra) que estaban en los alrededores y les pidió “que sigan acompañando el camino que empezó Perón con Evita, que siguió Néstor, que siguió Cristina, que seguí y que van a seguir en el futuro Sergio y Agustín. Así que les pido a todos toda la fuerza y toda la militancia para que esto se pueda concretar”.

En tanto, en uno de los tramos de su discurso en la ceremonia inaugural, apeló a la unidad: “Está dicho que unidos todo se hace más fácil, haciendo cada uno de nosotros lo que le toca hacer es mucho más fácil encontrar los logros”. “Mejor que decir es hacer, mejor que estar juntos es estar unidos. Hagamos como decía Perón: unidos avancemos, dejemos de hablar y sigamos haciendo”, abundó. Apeló entonces a “los que queremos una Argentina más igualitaria con justicia social, los que queremos preservar los derechos de los que trabajan, distribuir adecuadamente los ingresos; una Argentina integrada al mundo y no sumida a alguna potencia”.

Aseguró que “tenemos un destino formidable” y solo “hace falta que nos unamos para lograrlo”, insistió y volvió a hacer un llamamiento a “preservar la unidad de los que queremos que la Argentina crezca y avance”, al advertir que “las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política”.