La franja etaria que alarma al Gobierno y cómo se ampliará la semana que viene la vacunación

El último reporte matutino de la situación epidemiológica de la Argentina fue contundente: de acuerdo a las cifras reveladas por Carla Vizzotti, ya son 1.799.243 las personas que se contagiaron de Covid-19 en el país, de los cuales 1.583.465 recibieron el alta y 170.371 son casos confirmados activos.

La secretaria de Acceso a la Salud hizo especial énfasis en la franja etaria que genera alarma: la curva ascendente de positivos reportados en jóvenes de entre 15 y 19 años. "Cuando vemos la curva epidemiológica de menores de veinte años en la Argentina, tiene la misma movilidad que la curva de la población en general, con un aumento sostenido del número de casos a partir de la semana 51 de 2020", precisó la funcoinaria.

"Si se desagrega ese número de nuevos casos por edades, la franja de 15 a 19 años tiene un crecimiento muy acelerado a partir de la semana 50. Se trata de una población que se cuidó mucho, que estuvo en sus casas y, por lo tanto, hay una gran mayoría que es susceptible al virus. Es muy importante que se sostenga todo ese esfuerzo con os cuidados que ya conocemos: uso de tapabocas, higiene de manos, distancia de dos metros y ventilación de ambientes", reforzó.

Desde el comienzo de la pandemia, se notificaron 157.052 casos de menores de veinte años. Un dato alentador es que el 90,5 por ciento se recuperó y representa el 9,2 por ciento del total de casos confirmados. Los fallecidos fueron 138, con un promedio de 11 años de edad: 33 de esas muertes fueron menos de un año y la letalidad es del 0,098 por ciento. Del reporte se desprende, además, que el 80 por ciento de los decesos de niños y adolescentes están vinculados a "comorbilidades previas" como enfermedades neurológicas y compromiso inmunológico congénito.

Santiago Cafiero: "No pensamos en volver a una cuarentena como la de marzo"

El jefe de Gabinete analizó el cuadro de situación epidemiológica a nivel nacional y aclaró que el Gobierno nacional descarta "volver a una cuarentena como se realizó en marzo y abril", dado que hoy la estrategia permite no sólo cuidar la salud, sino "privilegiar y sostener la actividad económica" debido a que ya se inició la campaña de vacunación.

"El sistema de salud logró robustecerse y el sector productivo se adaptó con protocolos. Por eso, las primeras restricciones que tomamos este año tienen que ver con cuestiones conductuales sociales o de nocturnidad. Vamos a evitar que la curva se acelere y vamos a cuidar la actividad económica", reforzó el funcionario en diálogo con el diario La Nación.

En tanto, el ministro destacó el avance de la campaña de vacunación que comenzó el pasado 29 de diciembre. "Ese desafío logístico se cumplió. El Estado compró todas las vacunas y las distribuyó equitativamente, independientemente de los colores políticos. Recibimos las vacunas en diciembre, como habíamos dicho, cuando había mucha incertidumbre y muchas sospechas de que eso fuera así. Muchos se anticiparon a decir que no iban a llegar, pero la expectativa se cumplió".

¿Cómo sigue la vacunación? "Primero se vacuna a los trabajadores de la salud que son quienes están más expuestos. Antes de fin de mes debería llegar una buena cantidad de vacunas, unos cuatro millones", anticipó. De acuerdo a lo confirmado por Cafiero, la semana que viene comenzará la vacunación para los mayores de sesenta años que "ya mandaron la documentación".

"Carla es una funcionaria clave en este Gobierno"

El jefe de Gabinete salió a respaldar a la secretaria de Acceso a la Salud, después de la fuerte operación que tuvo lugar la semana pasada y en el marco de crecientes rumores de un cambio en el Gabinete. Tal como reportó en diciembre BigBang, Vizzotti será quien se haga cargo del Ministerio de Salud una vez que la campaña de vacunación a nivel nacional esté "aceitada".

"Es una funcionaria clave en este Gobierno. El presidente está muy conforme con la tarea que lleva adelante. Es una lástima que hayan tergiversados sus dichos. La metieron en el barro de la discusión política y tendría que haber un 'fair play' para que la discusión política no se meta en la salud", resaltó el jefe de Gabinete.

En los últimos días, Vizzotti fue sometida a un duro escarnio mediático y político después de que se tergiversaran sus dichos en una entrevista al diario Página 12 en la que habló de las posibles estrategias de vacunación que se analizan en el mundo -no sólo en la Argentina-. Pese a que fue clara en su explicación e incluso aclaró en la misma nota que la opción de la demora de una segunda dosis no aplicaba para la Sputnik V por su composición química, fueron muchos los medios que se hicieron eco del "error" de la secretaria de Acceso a la Salud después de que Ginés González García la "desmintiera" de forma pública y más de una fuente en "off" de Casa Rosada aprovechara la movida para pasarle factura a una de las pocas funcionarias cuyo desempeño no se encontró, ni se encuentra bajo la lupa; tal como confirmó el jefe de Gabinete.

"Quedó aclarado que la estaban consultando sobre un debate global y ella hizo un comentario en ese sentido, en esa línea. Era parte de un debate que se daba y opinió sobre ese debate; pero fueron muy voraces con Carla", se quejó el funcionario.