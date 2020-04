La funcionaria de la Ciudad que tenía que controlar el geriátrico de Belgrano y su vínculo con Cromañón

¿Cuál es la dependencia encargada de controlar a los geriátricos de la Ciudad? ¿A cargo de quién está? ¿Qué hace puntualmente? Esas son algunas de las preguntas que quedaron en el aire luego de que se conoció el caso del establecimiento de Belgrano en el cual 19 residentes se contagiaron de coronavirus (Covid-19), lo que derivó en una denuncia penal por parte de los familiares de las víctimas.

El control de los geriátricos se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud. Puntualmente, la dependencia que se encarga de esa labor es la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos. Su titular es Paula Trunzo, quien se encuentra en la gestión porteña desde la época del ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y que jugó un papel clave en la causa por la tragedia de Cromañón. En esa oportunidad declaró que el propio Ibarra había decidido no controlar a los locales bailables Clase C y que debían hacer foco la venta de alcohol en los kioscos. Incluso, Trunzo contó con lujo de detalles cómo había sido todo el proceso de habilitación para “Cemento”, otro de los locales bailables del dueño de Cromañón, Omar Chabán.

Frente al magistrado que llevó la causa por la muerte de 195 personas en un recital el grupo Callejeros, Julio Lucini, la entonces coordinadora de la Unidad Polivante de Inspectores (UPI) reveló las presiones de la ex administración de Ibarra para en 2003 hacer más laxos los controles a los locales bailables y a los bares que operaban bajo permisos especiales simulando ser “Clase C”. Ya con Ibarra suspendido, y en pleno proceso de destitución, Trunzo le habría ordenado a uno de los inspectores que tuvo que ver con la habilitación de Cromañón, César Suárez Campusano, que mantenga una reunión privada con los abogados del ex jefe de Gobierno en las oficinas de la fundación en donde elaboraba su defensa.

Cuando Campusano declaró ante la Sala Juzgadora de la Legislatura porteña, y ante la pregunta del ex legislador Helio Rebot (que en ese momento estaba en el Frente para la Victoria pero luego se convertiría en la mano derecha de Gabriela Michetti) le preguntó específicamente por qué motivo había asistido a ese encuentro, Rebot sostuvo que se trató de un pedido de Trunzo, su por entonces jefa.

Mientras tanto, Trunzo también mantuvo, en ese tiempo, un encuentro con el secretario de Seguridad, Diego Gorgal, y el entonces vicepresidente del PRO, ahora jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, según consta en los registros taquigráficos del juicio político contra Ibarra por la tragedia de Cromañón.

En ese entonces, además, Campusano relató que el propio Ibarra estuvo presente durante todo el tiempo en la reunión con sus abogados defensores, entre ellos el fallecido ex fiscal en el juicio contra la Junta Militar, Julio Cesar Strassera. Trunzo luego buscó llegar a la Legislatura de la mano del ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, cuando en 2011 buscó ser jefe de Gobierno.