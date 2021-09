La gira de Larreta en EE.UU: el mensaje a los propios, la agenda y el funcionario que empoderó

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, arrancó con una gira internacional por los Estados Unidos con dos ejes centrales. El primero tiene que ver con, tal y como contó BigBang en su momento, apuntalar su rol como candidato presidencial y empezar a mejorar las relaciones con el país del norte; mientras que el segundo apunta más a la cuestión económica de la Ciudad con la búsqueda de recuperar turistas internacionales, estudiantes y nómades digitales.

Durante su estadía en Washington, Rodríguez Larreta se reunirá con especialistas de la Oficina de Cambio Climático que dirige John Kerry, enviado especial para el Clima y exsecretario de Estado. Allí, en su rol de alcalde y vicepresidente de C40, el jefe de Gobierno dialogará sobre la participación de la Ciudad en la COP26, que se realizará entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. Además, será una oportunidad para comenzar a preparar la Cumbre de Alcaldes de C40, que se realizará en octubre de 2022 en la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, Rodríguez Larreta se reunirá con Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, y con Mauricio Claver-Clarone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quienes conversará sobre los proyectos de cooperación internacional que la Ciudad trabaja con los diferentes organismos, y analizará las principales políticas que la Ciudad viene implementando para luchar contra el cambio climático.

“Estamos reabriendo la Ciudad al mundo, invitando a turistas, inversores y estudiantes a reencontrarse con Buenos Aires y con todo lo que tiene para ofrecer, a la vez que seguimos reafirmando nuestro rol global en el cuidado del ambiente y en la lucha contra el cambio climático. Vamos a seguir trabajando en conjunto con la comunidad internacional para enfrentar los desafíos que nos deja la pandemia y construir juntos un mejor futuro para todos”, indicó Rodríguez Larreta.

La decisión de que sea en los Estados Unidos no es menor. “Es el principal país emisor de turismo, de ahí su importancia”, explicaron fuentes al tanto del viaje que remarcaron que a contraposición de lo que se supone la Argentina y Buenos Aires también no son lugares turísticos baratos. “Los turistas de primer mundo no van al dólar blue, hacen todo con el oficial y ahí no hacen una diferencia con respecto a los que vienen de países limítrofes que si se vuelcan al mercado informal”, explicó una fuente al tanto de la situación.

Por otro lado, el jefe de Gobierno será recibido por Fred Dixon, presidente de NYC & Company, la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de visitantes y convenciones de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. El encuentro pondrá el foco en la estrategia de Nueva York para reactivar la “economía del visitante” tras la pandemia y el trabajo realizado con el sector turístico de la ciudad.

Por su parte, el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, y el presidente del ENTE de Turismo, Gonzalo Robredo, se reunirán con James Anderson, responsable de Programas de Innovación Gubernamental de Bloomberg Philanthropies, para fortalecer la agenda estratégica de la organización con la Ciudad y explorar nuevos proyectos vinculados con la reactivación de la economía del visitante.

Rodríguez Larreta también se reunirá con miembros del Council of the Americas, una organización empresarial que reúne compañías internacionales líderes de diversos sectores, a quienes presentará oportunidades de inversión en industrias vinculadas al talento y la innovación en la ciudad de Buenos Aires.

“Este viaje es parte de la reapertura internacional de la Ciudad, una estrategia con la que nos proponemos recuperar el turismo internacional, promover las inversiones en sectores competitivos, y posicionar una agenda de futuro centrada en el bienestar integral y el cambio climático”, señaló Straface.

La gira del jefe de Gobierno porteño también tiene un mensaje político interno, no sólo para su gabinete sino también para sus socios políticos de Juntos por el Cambio. Tiene que ver con el funcionario que eligió para que lo acompañe a Estados Unidos. Robredo estuvo en el centro de la escena el año pasado cuando se lo investigó por las presuntas irregularidades en la contratación de hoteles vinculados a la familia de Rodríguez Larreta para alojar a las personas que venían del exterior en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Luego de que estalló el escándalo, Robredo estuvo de licencia durante meses como consecuencia de esa denuncia que llegó a la Justicia. Cuando se comprobó que no existió irregularidad alguna, Rodríguez Larreta lo ratificó en el cargo. Fue el único de los funcionarios que se vieron involucrados que tuvo su retorno a la gestión pública.

Amigo de muchos años de Rodríguez Larreta, Robredo si bien tendrá una función menos política y más operativa en el viaje, la decisión de que este ahí también es un mensaje que manda el jefe de Gobierno puertas adentro.