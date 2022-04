La grieta de la derecha: Bullrich se enojó porque Juntos por el Cambio rechazó a Milei

La Mesa Nacional de Juntos por el cambio decidió no sumar a sus filas al diputado por Libertad Avanza, Javier Milei a través de un comunicado en el que tildaron al hombre de peinado raro de querer terminar con "la unidad de la fuerza opositora", pero Patricia Bullrich salió a respaldar al libertario y aseguró que "Milei nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni ser parte, así que estamos discutiendo algo abstracto. El no no me parece una buena estrategia". Arrancó la rosca para el 2023.

"Llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada. Creo que en este momento tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que el no sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio. Ayer lo intenté discutir, pero el tema ya se había debatido. Desde mi punto de vista, de una manera todavía no clara", dijo Bullrich en declaraciones radiales a Continental hoy por la mañana.

Y siguió: "El tema de Javier Milei no estaba en mi agenda, no había sido discutido previamente por los partidos". Recordemos que hace unos días se supo a través de diferentes encuestas, por ejemplo la de Giacobbe & Asociados, que las imágenes positivas de Bullrich y Milei pasan el 40% en todo el país

"Hay actores que buscan el quiebre Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo", sentenció el comunicado de prensa que entregaron al concluir la reunión realizada por la oposición.

La presidenta del PRO detalló: "El hecho de que se haya decidido sin haber consultado todavía a los partidos o sin estar en temario un tema de esta envergadura para que los partidos debatan previamente sus posiciones me parece un poco apresurado. Tenemos que ser más consciente y pensar más en la construcción, antes que cerrar las puertas en Juntos por el Cambio".

"La metodología de tomas de decisiones de Juntos por el Cambio tiene que ser con más niveles de consulta, tienen que estar los temas en el temario previamente y no se puede tomar una decisión de esta envergadura con un debate de hora y media. Las decisiones tienen que ser más abiertas y más democráticas, no impulsivas. Si yo, presidenta del Pro, no estaba en la reunión y se toma una decisión de esta envergadura cuando el Pro no había discutido su posición", contó Bullrich

La ex ministra de Seguridad de la Nación hizo referencia a la postura por parte del JXC hacia el economista y expresó: "Sinceramente creo que una decisión así debe ser debatida con un previo análisis, no en una reunión en la que el tema surge de casualidad".