La grieta en la Iglesia: el sacerdote Eduardo de la Serna cruzó a Martha Pelloni por sus dichos contra La Cámpora

La religiosa Martha Pelloni estuvo de invitada el lunes en el programa de entrevistas que conduce Luis Novaresio todas las noches en A24. Allí, la coordinaroa de la Red de Infancia Robada criticó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en su discurso, aseguró que La Cámpora es "el brazo del narcotráfico en la política de Cristina".

Aunque sus declaraciones despertaron muchas críticas, dentro de la Iglesia también se generó una interna, y por eso el sacerdote Eduardo de la Serna decidió salir a contestarle a la religiosa, a quien acusó de vivir de rentas del caso "María Soledad" y de ser "antiperonista".

La entrevista que Pelloni brindó ante Novaresio salió en TV el lunes a la noche, y en esa oportunidad, la monja dijo que la ex presidenta le da “mucha pena”. Aunque reconoció que Fernández es una líder, también aseguró que debería retirarse de estas elecciones por estar procesada en distintas causas judiciales.

“No conozco los intenciones e intereses de Cristina, pero se equivocó al poner de laderos a La Cámpora. El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente argentina. Y La Cámpora hizo frente a esto con la droga. La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina", aseguró.

Sin dar marcha atrás, Pelloni también sostuvo que La Cámpora ha dejado en Argentina "el estigma de la droga, el consumo y del comercio", y como un guiño hacia Mauricio Macri, le pidió a la gente que vote "con conciencia de no corrupción".

Ante estas palabras, la monja conocida por haber encabezado marchas y por haber pedido justicia en Catamarca por el crimen de María Soledad Morales, el sacerdote Eduardo de la Serna, quien integra el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, salió al aire en el programa de radio de Roberto Navarro, y fue muy duro con la religiosa.

"La verdad no me sorprende nada sus declaraciones. Yo tenía una muy buena relación con ella, fui varias veces invitado a Corrientes a dar charlas, pero el tema es que tiene una matriz antiperonista muy poderosa. Viene de familia militar, y su antiperonismo es más fuertes que nada. Es muy difícil que pueda tener una mirada más amplia", aseguró el cura, y ante la pregunta de un periodista, agregó que la monja dijo cosas que son incomprobables.

"Yo en el barrio, en Quilmes, tengo mucho contacto con la gente de La Cámpora, que ahora esta haciendo apoyo escolar en una comunidad, eso no me parece que sea muy parecido al narcotráfico. Ayudan a los pibes para que puedan mejorar en sus estudios. Así que yo no tengo nada para decir de La Cámpora", aseguró.

En medio de esta interna eclesiástica, De la Serna dijo también que Pelloni es "gorila" y que vive de rentas del caso "María Soledad", lo que no la "transforma en una abanderada de la Justicia".

"Esto forma parte de la campaña de estigmatización, que es algo para lo que son expertos estos señores que nos gobiernan. A mi ya eso de que siempre la culpa la tiene otro, me tiene un poco cansado", cerró el sacerdote.