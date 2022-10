La historia de los tres muertos del 17 de octubre: Darwin Passaponti, Francisco Ramos y Benito Currá

La inmensa movilización popular que el 17 de octubre de 1945 reclamó la libertad del coronel Juan Perón concluyó con un saldo de tres muertos. Las balas partieron desde el diario antiperonista Crítica, en Avenida de Mayo al 500 -donde hoy funciona la secretaría de Cultura de la Ciudad- y mataron a los jóvenes Darwin Passaponti, Francisco Ramos y Benito Currá.

Sobre lo ocurrido existen dos versiones distintas. El periodista de Crítica Jorge Chinetti relató al colega Álvaro Abós: "Cando terminó el acto en el que Perón fuera repuesto en el gobierno, de la Plaza de Mayo se desprendió una columna de la Alianza Nacionalista. Entonces vinieron a Crítica y como estaba la puerta cerrada, juntaron en el frente una pila de sillas y de mesas de los cafés de la cuadra, y le prendieron fuego e hicieron una inmensa hoguera. El fuego empezó a tomar los cortinados de los pisos de arriba. Entonces, sacamos las mangueras por la ventana, para apagarlo. Ahí los aliancistas, que estaban armados, nos empezaron a disparar. También un pelotón de la policía montada se sumó a los atacantes, los hicieron subir con las carabinas y tirar contra el diario, que, dirigido por [Raúl] Damonte Taborda, era antiperonista hasta esa fecha. Al final nosotros disparamos, y murió un pibe nacionalista, Darwin Passaponti" .

El poeta Alfredo Carlino, presente en aquella jornada, expresó una versión bien diferente de los hechos: "Darwin Passaponti era íntimo amigo mío. [...] Darwin Passaponti tiene escrito un poema hermoso, donde prácticamente anticipaba su propia muerte. Como desde el Diario Crítica tiraban al montón, cayó él como podía haber caído yo. Era un pibe extraordinario y muy buen poeta. Ese fue un crimen horrendo. Perón reivindicó a Passaponti muchos años después. Ahí también murieron muchas personas, algunos varios días después porque quedaron heridos. A pesar de que algunos sectores acusaron a la gente que hizo el 17 de haber causado desmanes, fue todo lo contrario, nosotros fuimos víctimas. Víctimas que nadie registra, porque el Peronismo no existía". Joven militante de la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios (UNES), integraba como tal la Alianza Libertadora Nacionalista, que adhería al movimiento que se estaba formando en torno a Perón, Passaponti era un adolescente de apenas 17 años. El poema referido por Carlino se conserva:

«Quiero cruzar la vida

con la luz del rayo

que el espacio alumbra,

seguro de no vivir más que un instante,

seguro de no morir debilitado.

Así como el rayo,

Corto, breve y soberano»

Darwin Passaponti

El 20 de diciembre de 1967, desde Madrid, Juan Domingo Perón le escribió a Trento Passaponti, padre de Darwin: "Querido compañero: He recibido y le agradezco el envío de su libro La Chacra del Mangrullo, como las generosas palabras de su dedicatoria. No sabe usted el placer que he tenido al leerlo porque yo he nacido en la estancia de mi padre en Lobos y he crecido después en otra estancia en la Patagonia, de manera que todo cuanto usted menciona me es casi familiar. Muchas gracias por el buen rato que me ha proporcionado con tantos recuerdos. Su amabilidad me ha traído el recuerdo de su hijo Darwin Passaponti, nuestro primer peronista, muerto el 17 de octubre de 1945 frente a Crítica y desde aquí me uní al homenaje que el Peronismo en su tumba rindió con motivo del aniversario de su fallecimiento y que en esta ocasión rememoro con emoción. Le ruego acepte, con mi saludo más afectuoso, mi agradecimiento por todo. Un gran abrazo”.

Sobre Francisco Ramos no se sabe mucho: que tenía 21 años, que al igual que Passaponti, militaba en la Alianza Libertadora Nacionalista. La muerte de Benito Currá se sabe por el testimonio de Carlino. A diferencia de Passaponti, que murió en el acto, estos dos jóvenes fallecieron luego de haber sido hospitalizados. Además de los tres muertos, el 17 de octubre dejó un saldo de 50 heridos, todos ellos simpatizantes de Perón, lo que de alguna manera debilita la versión sobre el ataque armado al diario Crítica.