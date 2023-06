La historia de Wado de Pedro, el candidato a presidente elegido por Cristina

Abogado, fanático del mate, incursionista en Tik Tok, ministro del Interior y ex diputado de la provincia de Buenos Aires. Este jueves se confirmó que Eduardo “Wado” de Pedro es el nuevo candidato a presidente por la alianza Unión por la Patria, a la cuál irá de la mano del actual gobernador de Tucuman, Juan Luis Manzur, como candidato a vicepresidente.

De Pedro no nació en una típica familia convencional. No porque sus padres no quisieran, sino porque no se los permitieron. Su padre Enrique Osvaldo de Pedro, militante de Montoneros, fue asesinado en 1977 en mano de los militares, al igual que su madre Lucila Révora, quien fue secuestrada y asesinada un año después con un embarazo de ocho meses.

Sin embargo, gracias a un familiar, pudo ser rescatado y continuar con su vida. Es por esto, que en declaraciones que realizó en mayo del corriente año con la prensa de Mar del Plata, De Pedro afirmó: "Soy de una generación que le podemos decir la generación de la esperanza. Soy de una generación que está tomando protagonismo, y es bueno que empecemos a hacer una transición generacional”.

Con 46 años, y en el caso de ganar las elecciones presidenciales, De Pedro se convertiría en el segundo mandatario democrático más joven en ejercer dicho cargo en toda la historia de Argentina. El primero, fue Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda en 1885.

De Pedro no tuvo una infancia fácil. Casi como si su historia no hubiese sido trágica, durante su adolescencia sufrió bullying por tener disfluencia verbal, más conocida como tartamudez, como consecuencia del hecho traumático que lo tocó vivir y que respecta al secuestro y al asesinato de sus padres. Varios de sus compañeros de escuela y personas que atendían locales en la zona en donde vivía, lo “apuraban” y lo agredían por su forma de expresarse.

Una vez más, en el 2021, el actual ministro del Interior de la Nación tuvo que atravesar una situación personal producto de la violencia externa. Resulta que el 14 de noviembre de dicho año realizó un comunicado para emitir los resultados de las elecciones legislativas nacionales, y desde las redes sociales y los medios de comunicación lo acusaron de “borracho” y “estar nervioso”.

Sin embargo, en ese entonces De Pedro salió a hablar por primera vez públicamente y escribió en su cuenta de Twitter: “Anoche leí en las redes muchas consultas sobre mi manera de hablar. Les comento que tengo disfluencia (o tartamudez) y todos los días trabajo para mejorar y superarme. Les comparto para los que les interese la página de la Asociación”.

Wado egresó de la Universidad de Buenos Aires, donde estudió Derecho e hizo un posgrado en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Su carrera política inició en el 2002. Con el correr del tiempo se sumó al Peronismo y se convirtió en uno de los fundadores de la agrupación juvenil “La Cámpora”.

Desde ese entonces, no paró. Años más tarde fue vicepresidente de la aerolínea estatal Austral Líneas Aéreas. En el 2011 fue diputado nacional por el Frente para la Victoria en representación de la provincia de Buenos Aires. En el 2015 asumió como Secretario General de la Presidencia durante el último tramo del mandato de Cristina.

En el 2019, luego de que asumiera la presidencia Alberto Fernández, De Pedro juró y tomó el cargo de ministro del Interior, que hoy, a menos de dos meses de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, le permitió ser el principal candidato de Unión por la Patria, ex Frente de Todos.