La historia del busto de Carlos Menem en Casa Rosada: por qué no llegó a verlo en vida

Un decreto del año 2006 estableció el reconocimiento a todos los ex presidentes democráticos de la historia reciente de la Argentina y ordenó la colocación de sus bustos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde en el hall de honor de Casa Rosada, también conocido como la "Galería de los Bustos Presidenciales". Por qué se demoró la instalación de las estatuas, la omisión de Mauricio Macri y qué sucederá este año, con la administración de Alberto Fernández.

El busto de Carlos Menem iba a ser instalado en julio del año pasado, con motivo del cumpleaños número 90 del ex presidente. La crisis sanitaria, la pandemia y el débil estado de salud del senador nacional demoraron el acto. "He seguido muy de cerca el derrotero de sus últimos tiempos con su enfermedad. Tengo un vínculo muy cercano con Zulemita. Teníamos desde hace varios meses preparado su busto para colocarlo en la Casa Rosada y con Zulemita siempre postergábamos la imposición porque queríamos que se repusiera y estuviera presente. Lamentablemente no lo logramos", lamentó Alberto Fernández, al tiempo que decretó tres días de duelo nacional.

El decreto firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner estableció que sólo serían homenajeados los mandatarios con "mandato constitucional", evitando así las figuras de dictadores como las de José Félix Uriburu, Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. Además, dispuso que la colocación fuera en orden cronológico una vez cumplidos dos mandatos posteriores a su presidencia. Esa fue la disposición que permitió que en octubre de 2008 se descubriera el de Raúl Alfonsín, quien asistió a la ceremonia pese a su delicado estado de salud (falleció sólo cinco meses después).

Durante sus dos mandatos, la actual vicepresidenta también colocó el busto de Héctor Cámpora y un día antes de dejar la presidencia colocó el de Néstor Kirchner; la última incorporación que tuvo la Galería de los Bustos Presidenciales. Durante su administración, Macri no avanzó con el reconocimiento a los ex mandatarios.

En marzo del año pasado, días antes de que se declarara la pandemia en la Argentina, Zulemita y el ex secretario general de la presidencia Alberto Kohan mantuvieron una reunión con Fernández y su secretario general, Julio Vitobello, en la que ultimaron los detalles de la colocación del busto. Además, la hija del ex presidente recorrió el Museo del Bicentenario y analizó la posibilidad de donar el bastón presidencial de Menem, así como alguna de sus pertenencias personales.