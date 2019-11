La horrible reacción de Alperovich: publicó el nombre de la sobrina que lo denunció por abuso sexual

El ex gobernador y actual senador por Tucumán, José Alperovich, fue denunciado en las últimas horas por su sobrina por los delitos de abuso sexual y violación, por lo que recientemente el político decidió romper el silencio y usó sus redes sociales para negar todas las acusaciones en su contra.

Además, dijo en su Twitter que en realidad la víctima era él porque recibía amenazas desde hace mucho tiempo, y reveló el nombre de la denunciante, el cual hasta ahora se mantenía en reserva para su resguardo emocional y físico.

La joven de 29 años presentó la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Ciudad de Buenos Aires, aunque también lo hizo ante la Justicia de Tucumán debido a que los hechos ocurrieron en ambas localidades.

Según contó en su descargo ante la Justicia, en 2017 empezó a trabajar con su tío para la campaña provincial, y solo seis días después ocurrió el primer abuso. A pesar de que la situación se extendió en el tiempo, la joven pudo hablar de manera pública recién ahora, por lo que en las últimas horas escribió una carta que compartió a los medios de comunicación para dar a conocer la situación.

“El avasallamiento fue demoledor: no quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí”, contó conmovida.

Debido a estas acusaciones, Alperovich eligió usar su Twitter para defenderse, y aseguró que la denuncia es totalmente falsa, y que tiene sobradas pruebas para demostrar que dice la verdad.

"Ya he dado instrucciones a mis abogados para ponerme a disposición de la Justicia para aclarar lo sucedido, pues es en ese ámbito dónde se debe dilucidar lo ocurrido", escribió, y agregó que todos saben quién es él en verdad, porque lleva años con una conducta pública intachable.

Por otra parte, informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia. — José Alperovich (@JAlperovichOk) November 22, 2019

Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamientos algunos. — José Alperovich (@JAlperovichOk) November 22, 2019

En uno de los mensajes que redactó, el senador también reveló el nombre de la denunciante, el cual hasta ahora se mantenía en secreto para resguardar a la joven de cualquier tipo de situación incómoda.

"Por otra parte, informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia", sumó, y aclaró que en realidad la verdadera víctima es él porque desde hace meses su sobrina lo extorsiona.

Por último, sostuvo que enfrentará las acusaciones con "esperanza de que la Justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante".

La fiscalía pidió consigna policial para la denunciante

En un comunicado dado a conocer este viernes, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, a cargo del fiscal Santiago Vismara, le solicitó como primera medida al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 que disponga de una consigna policial a los fines de resguardar la seguridad de la denunciante.

"La intervención de la Fiscalía tiene lugar luego que la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de la fiscal federal Mariela Labozzetta, recibiera la denuncia y la remitiera a la Cámara del Crimen para el sorteo de rigor, ya que en la misma se solicitaban medidas de protección de resorte jurisdiccional", explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, y agregaron que hasta el momento no se le tomó declaración testimonial a la joven.