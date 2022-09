La insólita declaración de uno de los detenidos por el atentado a Cristina: “Soy de hacer jodas pesadas”

Hasta el momento, la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner tiene cuatro detenidos: Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló en la cabeza de la vicepresidenta; Brenda Uliarte, cómplice y quien planificó el ataque; Agustina Díaz, la mejor amiga de Uliarte y una de las personas que sabía del plan; y Gabriel Carrizo, líder de La banda de los copitos y uno de los que formó parte del ataque.

Hace pocas horas, Carrizo declaró ante la Cámara Federal Porteña donde pidió por su excarcelación. Su declaración fue a través de una computadora desde la cárcel y frente al juez Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia. La defensa de Carrizo, llevada adelante por Gastón Marano, quien estuvo en el foco de la polémica porque era asesor del asesor de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, dio a conocer los diversos motivos para que fuera excarcelado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese sentido, Marano había adelantado en una entrevista sobre Carrizo: “Tomó la decisión de capitanear a sus amigos para defender a Brenda a quien creían inocente. Cuando descubrió que Brenda les mentía, a la madrugada arrió a sus amigos y fue a la policía”. Y afirmó que el vínculo entre Carrizo y Sabag Montiel “era de conocidos pero no cercanos”.

Luego llegó el turno del propio Carrizo, quien frente a los jueces afirmó: “Por favor, averigüen bien, no tuve nada que ver con el atentado de Cristina”. Y completó en su defensa: “Por favor, averigüen bien. Yo hice muchas jodas. También le dije que la mama de (Sergio) Orozco se había muerto y no se había muerto. Soy de hacer jodas muy pesadas”.

Por último, en un intento de que los jueces lo liberaran, Carrizo también declaró: “Tengo humor negro. Pero le juro por mis dos hijos y mi padre, que falleció, que no tuve nada que ver. Me enteré por la tele con todos mis amigos. Me gustaría estar afuera y estoy acá en esta unidad penal”. Lo cierto es que varios mensajes en su teléfono lo incriminan.

De hecho, en el fallo de los jueces se lee: “Más allá de lo alegado por la defensa respecto de las diligencias probatorias solicitadas, y sin perjuicio de la participación que pudo o no haber tenido el imputado en los sucesos objeto de esta causa, se encomienda a la magistrada de grado a que -con la premura que exige el caso- decida la situación procesal del encartado, avance este que eventualmente permitiría reevaluar el temperamento aquí adoptado, ponderando situaciones fácticas y probatorias no abarcadas en el marco de un planteo excarcelatorio como el aquí analizado”.

Y completaron: “En lo relativo al entorpecimiento de la investigación, aún restan realizar medidas de prueba -tales como peritajes de teléfonos, entrecruzamiento de llamados, etc- todo lo cual permitiría terminar de esclarecer los hechos objeto de investigación, así como también develar la eventual participación de terceras personas en aquéllos. Ello me conduce a presumir que, en caso de recuperar su libertad, el encausado podría entorpecer la pesquisa y obstaculizar su avance”.

Entre los mensajes que ponen a Carrizo en el rol de protagonistas del plan de asesinar a la vicepresidenta, y que fue presentada por la querella de Cristina, se pueden leer frases como “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”; “Estamos decididos a matarla a puta esa (sic)”; y “Cristina tiene miedo. Salió mal pero tiene miedo”.

¿Hay un quinto cómplice?

El 4 de septiembre, tres días después del ataque a Cristina, la Policía detuvo a Brenda Uliarte. Por ese motivo, el lunes 6, los integrantes de La banda de los copitos, con Carrizo a la cabeza, se presentaron en la Justicia y pusieron a disposición sus celulares. Semanas después, el joven sería detenido porque encontraron varios mensajes que lo incriminaban.

Varios de esos se dieron después de la detención de Uliarte y los realizó en un grupo de WhatsApp en donde estaban el resto de los vendedores de algodón de azúcar. Ahí mientras Carrizo les ordena as su compañeros que “por las dudas, vacíen el chat”, aparece un personaje llamado Joa, llamada Joana, y que ahora es investigado por la Justicia.

En cuatro audios enviados por Joana entre el sábado 4 y el domingo 5, se escucha: "Amigo yo no voy a vaciar nada ni voy a borrar nada y desde ya les digo, ni se les ocurra borrar nada, porque ahí sí que van a flashear que ustedes tienen algo que ver y no tienen nada que ver, hagan vida normal, no se persigan... a ver, las amenazas van a seguir recibiendo porque el estado los desamparó a ustedes pero ustedes tampoco se movieron... Gabi vos sobre todo, dale ¿No sabías con quien te metías? O sea dale, la piba no... al parecer no está cuerda al igual que el novio, a ver chicos estamos hablando de alguien que atentó contra la vida de Cristina, no estamos hablando de alguien que quiso atentar contra la vida de no sé, un perejil, o sea, si vamos al caso lo hizo por plata, por acomodo pero ahora están todos ustedes involucrados".

Luego de dejar en claro que a Sabag Montiel y a Uliarte los financiaron para realizar el ataque, la joven también dice: "Tengan en cuenta también, que lo que hablan, a ver... hay algunos que tienen los celulares pinchados y van a seguir pinchando los celulares, hasta encontrar vínculos, hasta encontrar cosas, sigan... a ver... todos sabemos que nadie conocía lo que había detrás de esa persona, porque parecía una persona cuerda, normal, educado, pero bueno...”.

Y sigue: “No se sabía lo que había atrás, la novia es tan cómplice como él, eso yo lo sospeché desde un principio, de ahora en más cuando salgan, si van a salir en los medios, para seguir declarando, pidan custodia privada, y traten de por lo menos desviar los temas... qué se yo... digan que no hablan de lo que es la violencia de género, que se yo boludeces así como para desviar un poco el tema de Cristina, sigan su vida normal, es al pedo perseguirse, y eso de borrar los chats no, porque por más que vos los vacíes por el IMEI te lo rastrean y saben todo lo que vos hablás, lo que borrás, lo que decís, no decís, o sea, saben todo".

También habló sobre la indagatoria de Sabag Montiel, aunque con información incorrecta, ya que Sabag Montiel se negó a declarar: "Yo la única información que sí puedo dar es que Fernando estuvo totalmente negado a declarar, se le otorgó una... un abogado privado, no lo quiso. No lo quiso recibir tampoco, después por otra fuente sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale re acomodado mal eh... a ver, como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende ¿Si? pero sí los nombró a ustedes, eso sí, fíjense bien... y no solo a ustedes cinco porque nombró a más personas, fíjense bien". Y por último, también dijo: "A todo esto, eh, bueno igual yo no voy a decir quién, pero hay alguien que ya estaba al tanto de todo, mucho antes que los medios, que todo je, que loco, la que menos pensás, es, pero bueno no voy a dar detalles".