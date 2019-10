La insólita "justificación" del concejal macrista que se quiere jubilar a los 38 por "estrés"

Gabriel Antonio D'Amico tiene 38 años, es concejal de San Juan e inició los trámites en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para jubilarse. Pero eso no es todo. A poco menos de dos meses para culminar su mandato, el abogado también requirió una pensión por discapacidad, debido al "estrés" que sufrió durante su gestión.

En efecto, D'Amico sostiene que sus enfermedades preexistentes se profundizaron por el "estrés que sufre desde que es funcionario público". De acuerdo a la documentación que presentó para solicitar la pensión, el funcionario padece colitis ulcerosa, una enfermedad que afecta al intestino grueso y que entre sus complicaciones se detallan hermorragias, úlceras, pérdida de peso y anemia. Además, adujo padecer una enfermedad cardíaca, trombosis y alta miopía.

"Tengo que repetir los estudios y luego ellos evaluarán si supero el 66 por ciento de discapacidad. Recién ahí será ANSES quien defina el porcentaje que cobraré de jubilación", detalló D'Amico en diálogo con el Diario de Cuyo, al tiempo que advirtió: "La enfermedad fue aumentando progresivamente y el estrés de ser concejal opositor tuvo mucho que ver".

Por su cargo, el funcionario cobra $139 mil netos. "No es cierto lo que se dice que me voy a jubilar con el 80 por ciento, eso lo define ANSES, tras una evaluación muy exhaustiva", justificó, al tiempo que destacó su labor como opositor al PJ: "Se habla de mi jubilación, pero no sobre las votaciones de mí solo contra 11. De los amparos que presenté para salvar los árboles en la peatonal, que después la Justicia me dio la razón; de los pedidos de informes de movilidades contratadas por el municipio con presuntas irregularidades, de mi oposición a las condonaciones millonarias a los casinos, de eso no se habla".

Pese al requerimiento económico hacia el Estado, D'Amico se define como un "opositor a los privilegios". "Soy un concejal incomprable, he presentado más de 150 proyectos. No soy 'ñoqui', ni corrupto y eso me genera pagar el costo de la persecución del poder político de turno", se quejó, en diálogo con el diario Tiempo de San Juan.

D'Amico se refirió a su salud y explicó: "El tratamiento convencional ya no es suficiente. Se me ha intensificado la dosis del medicamento, que es un tratamiento venoso que un enfermero aplica cada cuatro semanas en mi domicilio. La enfermedad origina úlceras en el intestino, sangrado, sufro hasta 16 deposiciones diarias con sangrado. Es una de las más severas que hay".

Pero eso no es todo. "He tenido dos episodios de trombosis y estoy anticoagulado. También tengo problemas cardíacos: se me paraban hasta tres segundos los latidos, por lo que tengo marcapasos. Además, miopía y astigmatismo que generan menos 16 de graduación, que es muy alta. Todo está corroborado".