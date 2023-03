La interna de JxC por el escándalo de los chats: Carrió apoyó a D'Alessandro y fulminó Larreta

En el marco de la renuncia de Marcelo D'Alessandro, debido a la filtración de sus chats con integrantes de la Corte Suprema a partir de los cuales se evidenció la admisión de dádivas, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lo recibió en su casa y salió a defenderlo en su cuenta de Twitter: “Respaldo total”.

El ex ministro de seguridad porteño dejó su cargo el último miércoles debido a la filtración de sus chats con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, con Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y con Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, Carrió apuntó contra el jefe de Gobierno de CABA y confirmó que le hizo llegar su postura.

“No estoy de acuerdo con Larreta y se lo hice saber”, fue la frase que Carrió le comentó al político. Además, reveló estar en desacuerdo con respecto a su reemplazo, ya que no apoya a Eugenio Burzaco, quien fue secretario de Seguridad durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri. Cabe recordar que a principios de enero, a pocos días de que se desatara dicha polémica, Carrió compartió su postura frente al hecho y expresó: "No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a (Alberto) Nisman, con escuchas falsas e ilegales, no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias".

No obstante, la ex diputada llevó a cabo una denuncia contra César Milani, ex jefe del Ejército, a quien acusó de haber estado detrás de una “mesa militar” que se dedicaba a realizar espionajes clandestinos. En ese contexto, Carrió consideró que Fernando Pocino, exintegrante de la exSIDE, también estaría detrás de las “escuchas” al ministro de Larreta.

Si bien la semana pasada Larreta y D’Alessandro habían tenido una reunión con el fin de determinar cómo iba a ser su continuidad en el gobierno, esta semana circuló la información de que el futuro candidato a presidente lo iba a correr de su puesto lo antes posible. Ante esta decisión, el político optó por renunciar por su propia voluntad.