La interna de la UCR y la denuncia de Gerardo Morales: "La Juventud Radical llevó a la barra de Chicago al Comité"

Tiempos violentos. Así podría describirse la actualidad de la Unión Cívica Radical (UCR). El viernes 3, durante la elección de la Juventud Radical, en donde fue elegida como presidenta Valeria Pavón, hubo empujones y piñas entre miembros de diferentes facciones del partido. Después llegó la pelea entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador Martín Lousteau.

Según fuentes del partido centenario, Morales y Lousteau comenzaron a discutir en una reunión de la mesa chica de la UCR. Los ánimos fueron subiendo. Hubo gritos de un lado y del otro. Hasta que el gobernador y el senador amenazaron con agarrarse a trompadas. Y el encuentro finalizó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es que la ruptura de la UCR marcó una disputa en todos los terrenos. Por ejemplo, en la Cámara de diputados el bloque se partió. Lousteau dejó su lugar como vicepresidente del Senado y ahora su lugar lo ocupa la debutante Carolina Losada. En tanto, el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se transformó en el titular del interbloque de Juntos por el Cambio y Luis Naidenoff quedó a cargo de la jefatura del bloque radical.

Por su parte, Lousteau y el diputado nacional Emiliano Yacobitti, crearon el bloque UCR/Evolución (igual nombre a su par de la Legislatura porteña) que a partir del 10 de diciembre contará con 12 legisladores. El titular del mismo será el cordobés Rodrigo De Loredo. En tanto, el bloque de la UCR quedará con 33 diputados nacionales que tendrán a Mario Negri, también jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, como titular.

Hoy la interna de la UCR sumó un nuevo capítulo. El gobernador de Jujuy hizo una grave denuncia sobre los enfrentamientos en el partido y los choques violentos que se vivieron hace pocos días durante el comité. "La juventud radical llevó la barra brava de Chicago al Comité Nacional para agredir en el Comité Nacional".

Y luego agregó en una charla con María Laura Santillán: "Lamento que Lousteau, Yacobitti y Nosiglia hayan quebrado el bloque porque eso nos daña mucho. Ya perdieron en la provincia de Buenos Aires y se judicializó, hubo una pelea muy dura. Luego cuando perdieron las PASO y también judicializaron en Santa Fe, la Juventud Radical ha llevado patotas a agredir a los chicos, llevaron a la barra brava de Nueva Chicago a golpear a los chicos al Comité Nacional”.



Cuando le consultaron si podría haber algún cambio positivo tras la interna, Morales fue contundente y respondió: "No, no le hace bien, nos daña. Hemos intentado bajo todo punto de vista, con distintas propuestas. Porque hay diferencias que son lógicas que existan pero se tienen que resolver hacia adentro y cuando hay un punto que no puede resolverse las diferencias hay que aplicar la regla de mayorías y minorías o se hacen elecciones y gana el que más votos tiene".

Luego criticó a Lousteau y a Yacobitti: "Cuestionan la jefatura de Mario Negri, que es uno de los mejores que tenemos. Perdió, pero ese no es el único parámetro que tiene que ser visto. Hay un liderazgo que tiene Negri en Diputados que es mayoritario. Me parece que deberían reflexionar estos muchachos, y no hacer el daño que no están haciendo".

Y enseguida, sobre su supuesto enfrentamiento a golpes con Lousteau durante una reunión organizada por el presidente del interbloque Alfredo Cornejo, Morales conttó cómo comenzó la pelea: "Le reclamé que hayan llevado a la patota a golpear a los chicos, porque eso me tenía bastante molesto porque no es una actitud que condiga con lo que hacemos. Hasta último momento intentamos que recapaciten".

Luego realizó un análisis político sobre el rol del PRO: "Hay una disputa legítima entre el pro y el radicalismo hacia el 2023. Si me hago cargo de la conducción del partido, una de las tareas que voy a tener es tratar de buscar que reflexionen y se vuelvan a incorporar al radicalismo".

Y agregó: "El radicalismo va a tener una actitud firme frente a un gobierno que no tiene plan. ellos están más peleados que los radicales con Juntos por el Cambio. los debates están, con relación al acuerdo con el FMI hay una grieta en el gobierno que es tremenda. de hecho, el debate sobre la cuestión del presupuesto tiene más problemas dentro del gobierno que con la oposición, porque es el presupuesto que necesita el gobierno para poder acordar con el FMI. El kirchnerismo está muy complicado con votar el presupuesto".