La interna por el faltazo de la diputada de la UCR y el motivo por el cual no asistieron los dos del PRO

La interna en Juntos por el Cambio y en especial en la Unión Cívica Radical se encuentra al rojo vivo después de que en la sesión de ayer, convocada por ellos para intentar votar el proyecto de Bienes Personales que se aprobó en el Senado, faltaron tres diputados pero una de ellas lo hizo para irse de viaje a Disney.

Se trata de la diputada nacional por la provincia de Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, miembro del bloque que comanda su coterráneo Rodrigo De Loredo, que viajó el viernes a sabiendas de que existía esta sesión. Inmediatamente al conocerse los motivos de su ausencia, que sus compañeros de bloque no se molestaron en ocultar tampoco debido al enojo que tenía, ella intentó por todos los medios bajar la tensión cosa que no consiguió.

Cuando regrese tendrá una parada difícil ya que tanto sus compañeros de bloque como los del otro bloque de la UCR, más el resto de los integrantes de Juntos por el Cambio, quieren que dé las explicaciones pertinentes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A eso se le suma la disputa interna dentro del radicalismo que con la elección del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quedó en un segundo plano ya que se tendieron varios puentes en pos de que la sangre no siga llegando al río. Ayer, ante el escenario que dejó el faltazo de Brouwer de Koning y el motivo del mismo (que no era conocido por todos dentro del bloque) esas diferencias quedaron nuevamente a flor de piel.

“Nosotros nos equivocamos en convocar una sesión sin tener más votos de los necesarios, pero su bloque no puede dejar que se vaya a Disney con este escenario”, masticaban bronca ayer en el radicalismo. Incluso con la discusión de la titularidad del interbloque de Juntos por el Cambio este antecedente hace que la UCR quede en una situación de debilidad frente al PRO.

El otro que no estuvo presente en la sesión fue el diputado de PRO, Álvaro González, sin embargo en su caso había solicitado el 9 de diciembre una licencia entre el 13 y el 31 de ese mes cuando todavía no estaba en agenda la sesión de ayer. El motivo del legislador era el casamiento de su hija, que vive en Alemania, a la que no ve desde hace dos años como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Según pudo reconstruir este medio, intentó volver el domingo vía Holanda pero las restricciones que impuso ese país hicieron imposible su retorno. Hoy al mediodía, González brindó una serie de entrevistas para dar a conocer los motivos por los que no logró estar en la sesión. “Hay dos planos para analizar esto: el personal, que es el motivo por el que yo viajo a Berlín, y el político”, manifestó en declaración a Radio Rivadavia.

“La sesión no estaba prevista, cuando me avisan intenté volverme pero tuve mala suerte; el ticket que conseguí era vía Ámsterdam y justo cerró por COVID. Yo no estoy en condiciones de tomarme un avión privado para llegar”, agregó.

La restante es también del PRO, Camila Crescimbeni, que dio positivo de Covid cuando ingresó al Congreso. “Hola a todos. Quería contarles que hoy a la mañana con el testeo de protocolo para entrar al recinto, di positivo de COVID-19. Soy asintomática, tengo las dos dosis y estoy aislada esperando el resultado de PCR para confirmar el resultado. Muchas gracias a quienes se preocuparon”, tuiteó la diputada nacional para dar a conocer la noticia.