La "jubilación" de Macri: interna en JxC y una definición sobre su futuro en agosto

La entrevista que dio durante el fin de semana el senador nacional por la Ciudad, Martín Lousteau, en donde planteó la posibilidad de que el ex presidente Mauricio Macri no sea candidato y que se encargue de aportar “desde el legado” cayó como una bomba dentro de Juntos por el Cambio debido a que quedaron blanqueadas algunas diferencias internas que hasta ahora no se exteriorizaban.

"Macri aporta desde el legado más que desde el presente o el futuro", fue la frase que utilizó Lousteau en declaraciones al diario La Nación. Si bien es cierto que la duda sobre el rol del ex presidente dentro de la coalición opositora generó un sinfín de debates internos y el debate sobre su jubilación política empezó a partir del 10 de diciembre de 2019, hasta ahora ninguno de los dirigentes de primera línea se había expedido al respecto.

Inmediatamente quien salió a respaldar la postura, pero solamente por la amplitud de JxC, fue el vicejefe de Gobierno, Diego Santiili. "Comparto con Lousteau que Cambiemos debe construir una fuerza más grande para ganar las elecciones", reconoció el segundo de Horacio Rodríguez Larreta, quien no esconde sus aspiraciones presidenciales y a su vez mantuvo un vínculo tenso este año con el exmandatario "Tenemos una identidad muy clara para oponernos al kirchnerismo. Coincido en que el desafío es ampliarse desde esa misma identidad y sumar para construir una verdadera alternativa”, sostuvo Santilli.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La respuesta no tardó en llegar. Pero la primera defensa de Mauricio Macri no vino desde el PRO, sino de parte de un dirigente de origen radical. Hernán Lombardi, exsecretario de Medios y muy cercano al exjefe de Estado en los últimos meses (lo acompañó en su gira por la costa bonaerense), cruzó a Santilli: "Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de 'legado'". Para Lombardi, Macri "es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente". "No merece ningún destrato", sentenció el extitular de Medios Públicos, que juega abiertamente para la candidatura a jefa de gobierno de Patricia Bullrich. Esos intereses chocan con los de Lousteau, que aspira al mismo cargo.

Tras la respuesta de Lombardi, el debate quedó abierto. El radical Marcelo Gouman replicó al exfuncionario: "Hernán, al hablar de destrato forzás una lectura incorrecta del artículo". "El artículo es una convocatoria a tomar lo mejor de cada liderazgo, construir un futuro común y en perspectiva de largo plazo, lo cual representa la mayor riqueza de Juntos por el Cambio", analizó.

Y desde la mesa chica de Lousteau, la también radical Carla Carrizo, diputada nacional por CABA, cargó contra Lombardi: "Honestamente parece que no hubieses leído la nota, y si la leíste, ¿podrías explicarnos cuál es el destrato?", retrucó.

En ese contexto, las diferentes fuerzas de Junto por el Cambio empiezan mostrar sus cartas de cara a lo que será la elección de medio término. Con el fantasma de la cancelación o no de las PASO en el horizonte, los principales referentes de la coalición opositora empiezan a cerrar alianzas estratégicas.

Y el propio Macri no es la excepción. Con Bullrich como principal aliada parece haber vencido el pacto de no agresión que cerró con el jefe de Gobierno porteño. La conformación de Juntos por el Cambio en la Ciudad fue uno de los hitos que más le costó al alcalde porteño.

“Nadie quiere quedarse afuera, todos están en plena pulseada”, grafica en el PRO principalmente. No por nada el propio Santilli, en reiteradas ocasiones, sustuvo que Rodríguez Larreta no debe hacer un parricidio al buscar retirar a el ex presidente.

“Con Macri a la cabeza no se puede, pero sin Macri tampoco”. Esa frase salió de la boca de uno de los principales armadores del alcalde porteño hace más de un año y, según reconstruyó este medio, sigue con plena vigencia. “En agosto se termina de dirimir”, anticipan cerca del ex jefe de Estado.