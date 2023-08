La jueza Servini ordena desdoblar las elecciones en CABA para que no haya "fallas en el sistema"

Lo que se planificó para que sea una gran invención, resultó ser un dolor de cabeza. Horacio Rodríguez Larreta fue el pionero en aplicar el sistema de Boleta Única Electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente para él, no salió como lo deseaba debido a diversas problemáticas que se hicieron presentes en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por ese motivo, la jueza María Servini presentará una carta documento a la Cámara Nacional Electoral para que las próximas elecciones en CABA se realicen de diferente manera y así evitar fraude e inconvenientes.

La idea de promover la tecnología y la rapidez con el sistema de Boleta Única Electrónica, determinó largas filas y extrema demora, lo que causó que la votación se deba extender una hora y media más para que los porteños puedan llegar. Y como si fuera poco, el lunes se constató una denuncia penal por fraude. Si las PASO fueron una prueba –innecesaria- piloto, los resultados negativos están a la vista como para que se vuelva a repetir de esa manera el próximo 22 de octubre en las elecciones generales y así lo entiende Servini.

En las próximas horas, la jueza federal preparará un documento para presentarlo en la Cámara Nacional Electoral con el fin de que las elecciones generales en la Ciudad de Buenos Aires se lleven a cabo de diferente manera a como fueron en las PASO. ¿Cómo sería eso? Lo que pretende Servini es que el 22 de octubre sólo se vote para presidente y en cuanto Jefe de Gobierno y el resto de las categorías locales se lleve a cabo en otra fecha, para así poder evitar fraude y problemas en su utilización.

Para ello, deberá realizar un trabajo fino y tendido de cada uno de los problemas que se presentaron el domingo, las denuncias realizadas e incluso el fraude expuesto. “Estoy trabajando con las denuncias y los informes que nos fueron llegando desde el domingo”, comentó en diálogo con Página 12 y agregó: “El planteo va a ser que se vote en dos días distintos”.

A dos meses de que se lleven a cabo las elecciones generales, la presentación tendrá que ser enviada en las próximas horas y la respuesta no debería demorarse, principalmente por la organización de los porteños. En ese sentido, Servini argumentó que tras las desprolijidades, cuenta con el temor de que los ciudadanos no quieran ir a votar. “Después de lo que pasó, si en octubre se utiliza el mismo sistema se corre el riesgo de que la gente no quiera ir a votar o que tengamos muy pocas autoridades de mesa”, manifestó.

Las máquinas no funcionaban como se esperaban. Algunas no prendían, otras se apagaban, otras no imprimían boletas, e incluso se imprimían mal y eso estuvo a la vista de la mayoría de los ciudadanos de CABA. Así es como lo constatará Servini en la carta documento. “La gente tuvo que esperar demasiado para votar y el problema fueron las máquinas. También se puso en riesgo a la gente, tengo fotos con los cables sueltos, cruzando las escuelas de manera peligrosa. ¿Quién se va a hacer cargo si pasa algo así en octubre?”, subrayó.

No es la primera vez que se expresa contra el sistema de Boleta Única Electrónica. Mientras se llevaban a cabo las PASO, declaró que todos los problemas derivaron a que fue todo de manera “improvisada” porque la mayoría de las máquinas arribaron a las escuelas el sábado a la noche, por lo cual no hubo margen de error. “Resulta preocupante el grado de improvisación con el que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, evidenciando una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral”, había declarado.

Para peor, el gasto realizado superó los 30 millones de dólares contando el servicio de las máquinas y el hecho de implementarlas en el país. Y todo ese dinero gastado trajo 22 denuncias en la Fiscalía Electoral por el voto electrónico asegurando mal funcionamiento, incumplimiento del anonimato, entre otras falencias.

Ahora, todo quedará en manos del Tribunal Electoral de la Ciudad, que deberá decidir si se cumple con el pedido que hará la jueza o si se realizarán normalmente como lo fue en las PASO aun así teniendo en cuenta que podría haber demoras de más de una hora y diversos déficits con las máquinas.