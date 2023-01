La justicia bloqueará las cuentas bancarias de Bolsonaro: habría financiado a los manifestantes

El caos no cesa en Brasil y cada vez hay más complicados. Luego de 48 horas del intento del golpe de estado en Brasilia en manos de manifestantes que simpatizan con la postura política de Jair Bolsonaro, la justicia ordenó investigarlo con motivo de la sospecha sobre el financiamiento del ataque.

No obstante a la investigación que ya estaba en curso, éste martes el fiscal general adjunto del Ministerio Público del Tribunal de Cuentas de la Unión, Lucas Rocha Furtado, indicó que se bloqueen todas las cuentas bancarias que le pertenecen al ex mandatario de dicho país. Esto se dio a raíz de la suma de casi 1500 detenidos por los ingresos al Congreso, al Palacio Presidencial y a la Corte Suprema de Brasilia con armas y con el fin de provocar un golpe de Estado.

Cabe destacar que no solo la justicia brasilera lo acusó de financiar y operar en dicha situación, sino también el actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien el pasado domingo acusó a Bolsonaro de ser el instigador y principal organizador de los ataques que ocurrieron en las tres sedes de los poderes que tiene el Estado del país vecino. Por su parte, ese mismo día el acusado se defendió vía Twitter y expresó: "No hay pruebas".

Otro dato no menor que ocurrió en el medio del escándalo político y social, fue la repentina internación de Bolsonaro en Orlando, quien se encuentra en Florida desde el último 31 de diciembre con el fin de no estar presente en el pase de mando luego de que Lula Da Silva ganara las elecciones presidenciales. Según reveló el parte médico, el ex mandatario se encuentra en el centro de salud debido a un problema abdominal.

Éste fue tratado por la misma afección en reiteradas oportunidades a raíz de la puñalada que recibió en el 2018 cuando estaba presente en una marcha. Desde ese entonces fue ingresado a los centros de salud de dicho país al menos dos veces por año. Ha atravesado tres operaciones y muchas recaídas. No obstante a la credibilidad de dicho hecho, en todas lo episodios se coincide con un problema judicial.

El nuevo ejemplo es el de esta semana. Ayer fue ingresado de urgencia, y hoy salió el expediente judicial que lo complica en la causa del intento del golpe de Estado. La Abogacía General de la Unión identificó al menos cien empresas sospechosas de haber financiado las manifestaciones y de las cuales se utilizaron sus fondos para contratar autobuses que trasportaban a los golpistas y a la organización del acampe frente al cuartel general del ejército, para realizar desde allí el violento operativo.