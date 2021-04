La Justicia porteña ordenó las clases presenciales: Larreta dará una conferencia

La Cámara de Apelaciones de la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad falló hoy a favor de la presencialidad en las clases en territorio porteño, luego del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández establecía que el dictado de clases debía ser virtual hasta el 30 de abril inclusive. La cautelar que otorgaron los camaristas establece además que el Gobierno porteño debe hacer cumplir la presencialidad en las clases mañana.

La medida fue solicitada por un grupo de padres. Por estas horas, Horacio Rodríguez Larreta se encuentra reunido con su gabinete a la espera de definir cómo será la comunicación de la medida. El alcalde porteño iba a hablar en principio a las 20, pero la convocatoria sigue sin concretarse.

Por fuera de la presentación realizada por la agrupación de padres, la cuestión de fondo, sobre la inconstitucionalidad o no del DNU se encuentra en la Corte Suprema. Al cierre de esta nota, el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, no había convocado a los ministros para deliberar sobre si daban lugar o no al pedido de cautelar presentado por la Ciudad.

“Esto lo que hace es darle más aire a la Corte”, expresó una alta fuente judicial conocedora de los tiempos del máximo tribunal. Es que el planteo le permite a la Ciudad que las clases sean presenciales hasta la espera de que la Corte Suprema se expida, lo que puede no suceder debido a que no tiene plazos, ni la obligación de tratar temas.

Es que justamente, como se trata de una disputa entre una provincia y el Estado Nacional, tiene que ser la Secretaría de Asuntos Originarios de la Corte la que termine de decidir si el Gobierno Nacional puede intervenir, sin la venia del Congreso, las atribuciones de otra provincia.

La decisión de evitar la virtualidad la tomaron los jueces de la la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli (hermana del Secretario de Ambiente, Eduardo Macchiavelli) y Laura Perugini, que revocaron la decisión del juez de primera instancia Marcelo Segón, quien había rechazado el amparo presentado por un grupo de padres.

Conocida la noticia, el frente gremial UTE-CTERA decretó un paro para mañana. Esta medida no sorprendió a las autoridades porteñas. “Era más cantado que Despacito (el popular tema de Luis Fonzi)”, sostuvieron.