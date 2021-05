La letra chica que se acordó en la reunión tripartita: no se podrá circular dentro del AMBA y los cambios para la Ciudad

Pasadas las diez de la mañana, Santiago Cafiero recibió en el Salón de los Científicos de La Rosada a los jefes de gabinete de la Ciudad y la Provincia, Felipe Miguel y Carlos Bianco, para terminar de cincelar los detalles de implementación de las nuevas medidas de restricción que regirán desde el sábado, con especial foco en los operativos de Transporte y Seguridad. Las definiciones políticas del encuentro y la marcha atrás que deberá hacer Horacio Rodríguez Larreta, después de anunciar que los comercios no esenciales seguirían habilitados en territorio porteño, aunque sólo con atención en las veredas.

Del encuentro participaron además la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli; el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; el subsecretario de Transporte de la Provincia, Alejo Supply, y Juan José Méndez, secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad.

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, en la reunión se acordó que se avanzará con un "cierre duro", motivo por el cual se reforzarán e intensificarán los controles en accesos, ferrocarriles y en rutas. Además del cierre de 71 accesos a la Ciudad, se controlarán también las rutas bonaerenses para evitar los traslados turísticos del fin de sema largo. "Habrá una fuerte presencia de Seguridad en el peaje de Hudson", detallaron.

En lo que respecta a los permisos, se estableció que sólo se mantendrán los esenciales. El resto, tanto especiales como autorizados, deberán volverse a empadronar. Con la actividad turística interna prohibida (la internacional está inhabilitada desde hace meses para los extranjeros), se darán de baja también todos los permisos hasta ahora otorgado y habrá "estrictos controles inter jurisdiccionales". En esta línea, el transporte de larga distancia será sólo para esenciales.

Uno de los puntos más críticos de la reunión fue la continuidad de los comercios no esenciales que anunció Larreta en la conferencia de prensa que brindó sólo una hora después del anuncio de Alberto Fernández. Pese a que la intención del jefe de Gobierno porteño era que pudieran mantener la actividad con ventas desde la vereda, se acordó que sólo estará permitida la actividad por delivery o take away. "Los empleados o dueños de comercios de la Ciudad que vivan en Provincia no tendrán habilitación para ingresar a la Ciudad y se caerán todos los permisos", anticiparon.

"Se acordó poder invertir los esfuerzos necesarios para evitar la circulación interjurisdiccional entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El operativo comienza en el día de hoy a las 20 horas", precisó Frederic a la salida del encuentro, al tiempo que recordó: "Los únicos que van a poder circular van a ser aquellos que estén incluidos en el sector esencial. El turismo está prohibido y la gente debe quedarse en su casa, no viajar".

Otro de los acuerdos que más impacto tendrá en la ciudadanía es la prohibición de circulación entre ambos distritos. "La persona que tiene un domicilio en un lugar alejado de la Ciudad va a poder llegar a su domicilio y va a poder volver a la Ciudad sólo si es esencial. Quienes trabajan en un sector no esencial no van a poder cruzar de Provincia a la Ciudad. Van a caer todos los permisos de los no esenciales y va a haber un control firme de los códigos QR".

"El Policía que haga el procedimiento tendrá que evaluar si la persona podrá circular y, en el caso de que no pudiera hacerlo, tendrá que dar intervención al juzgado de turno. Desde el nueve de abril tenemos cinco mil causas penales y más de 100 vehículos secuestrados. Necesitamos que la ciudadanía tome mucha conciencia de la situación que estamos atravesando, especialmente del trabajo y el gran desgaste del sistema de salud, del alto porcentaje de las camas ocupadas y la cantidad de jóvenes internados", insistió la ministra.

Guerrara, quien asumió a principios de mes tras la repentina muerte de Mario Meoni, coincidió con las declaraciones de Frederic y sumó: "Se están revisando las actividades autorizadas para reducirlas al mínimo posible, de modo tal que los que estén autorizados sean menos que los que están actualmente. Además, el transporte se mantiene habilitado, pero sólo para esenciales".

Mientras se aguarda la publicación del decreto de necesidad y urgencia para las últimas horas de la jornada, a las cuatro de la tarde habrá otra reunión del Consejo de Seguridad Interior con todos los ministros y ministras de todas las provincias para reforzar el apoyo que las fuerzas federales brindarán a las distintas jurisdicciones.