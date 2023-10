La Ley de Alquileres, a un paso de la aprobación: las claves del proyecto que generó duros cruces en Diputados

Quien lo haya visto, se habrá quedado atónito: el debate por la modificación (o no) de la Ley de Alquiler estuvo picante. Faltan solo 17 días para las elecciones presidenciales y durante la sesión en la Cámara de Diputados los referentes de los espacios de Juntos por el Cambio (JxC) y del Frente de Todos (FdT) se sacaron los trapitos al sol. En medio del enmarañado debate están los y las inquilinas argentinas.

Los aprietes a los bloques que definirán la votación no se hicieron esperar desde JxC en la voz de Juan Manuel López (Coalición Cívica): “Si hoy el bloque del diputado Milei y el bloque del senador Weretilneck acompañan la media sanción que obtuvimos en Diputados vamos a tener una mejor ley de alquileres. Ahora, si defecciona Weretilneck y se vuelve a confundir Milei vamos a tener una ley que diseñó Cristina Kirchner en el Senado y va a afectar más a los inquilinos”. Nombrar a la vicepresidenta de la Nación y la eliminación del kirchnerismo son los bastiones de campaña del partido de Mauricio Macri.

Por otro lado, las chicanas también tuvieron sede segura en los discursos como lo hizo Federico Fagioli del Frente Patria Grande: “No solo Juntos por la Desregulación o Juntos por el Mercado quiere construir un proyecto solo para beneficiar a las inmobiliarias para que se sigan llevando la plata de los inquilinos, sino que tienen un odio por los inquilinos”.

Sin embargo, el cruce más picante se dio al finalizar el debate por la ley que tienen vilo a los millones de inquilinos en Argentina: fue entre Paula Penacca, diputada del Frente de Todos y la diputada radical Karina Banfi que disparó sin pena “son todos chorros”. Penacca no pudo dejar flotando esas palabras en el recinto y atizó el fuego: “Vos sos chorra, que no representás a los inquilinos, estás robando un cargo. Denunciame a mí a ver qué encontrás”; también pegó donde más le duele a la oposición vociferando: “Macri no es chorro, es mafioso”.

Juan Manuel López, de la Coalición Cívica quiso ayudar a Banfi también con un golpe bajo: “Preguntale a Insaurralde con qué compró el departamento” a lo que Penacca contestó si miedo: “Hace 16 años que gobiernan la ciudad de Buenos Aires, los negociados que han hecho”. La diputada camporista se retiró del recinto y terminó la contienda, quedando el ambiente sumido en un profundo caos.

Es que ahora la Cámara de Diputados y sus referentes tendrán la ardua tarea de votar a favor o en contra de la media sanción opositora (contratos de dos años y actualizaciones cada cuatro meses) o bien la que se aprobó recientemente en el Senado propulsada por el frente de Todos (contratos de tres años y actualizaciones semestrales).

Solo queda una semana para que la situación se defina y ninguna de las dos facciones políticas tiene la mayoría para aprobar el proyecto definitivo de la ley de alquileres. Aunque, las piezas ya están dispuestas sobre el tablero. La jugada quedaría así:

El Frente de Todos tiene 118 diputados que votarán a favor de la modificación de la Ley aprobada en el Senado. Se sumarían dos diputados misioneros y cosecharía cuatro votos más de la izquierda. En total 124 votos.

En cuanto a Juntos por el Cambio, tiene a favor 116 diputados más dos cordobeses (responden a Juan Schiaretti). Votarían a favor dos del SER. En total 120 votos.

Qué dijeron desde el Movimiento Inquilino Nacional

El espacio del Movimiento Inquilino Nacional que a su cabeza tiene al Maximiliano Vittar, expresaron a través de un comunicado que tiene una sensación de “profunda decepción” por la actitud de la oposición en la Cámara Baja porque “parecen haber ignorado las voces y necesidades de las familias trabajadoras inquilinas”. Agregaron que: “Esta propuesta representa un serio retroceso en los derechos de los inquilinos y amenaza la estabilidad de miles de familias trabajadoras que, durante años, han luchado por alcanzar un marco legal que garantice un acceso justo y seguro a la vivienda”.

Puntualizaron que con una economía inestable: “Nuestros salarios no pueden soportar las consecuencias de la inflación y los aumentos injustificados en los costos de la vivienda”. E instaron a votar el cambio de la Ley: “Que busca equilibrar los intereses de propietarios e inquilinos y poner fin a la especulación en el mercado de alquileres”.

Sobre la Ley sin modificaciones que propone Juntos por el Cambio, dijeron que generaría “mayor inestabilidad” por si se vota la “La reducción del plazo mínimo de los contratos a 2 años”.

El planteamiento sobre los contratos de alquiler en dólares desde el Movimiento de Inquilinos expresaron: “La posibilidad de publicidad y contratos en dólares incrementaría aún más la incertidumbre y la volatilidad en el mercado de alquileres, siendo que nuestros salarios son en pesos”. Y también hubo un pedido de cambio en cuando a los aumentos cuatrimestrales que según el movimiento analizaron: “Permite que los propietarios definan el índice de ajuste, lo que podría llevar a aumentos desmedidos y que siga avanzando más el alquiler en el salario de un inquilino o inquilina”.