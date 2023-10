La Libertad ya transa: Bullrich le dio la derecha a Milei y las redes explotaron

Para entender el conflicto político en el que se ven inmersos los votantes de Juntos por el Cambio (JxC) y los de La Libertad Avanza (LLA) hay que comprender algunas claves políticas que se fueron gestando minuto a minuto, desde que el espacio conducido por Patricia Bullrich que solo obtuvo un 27% de la voluntad popular el 22 de octubre cuando se celebraron los comicios presidenciales.

Con una sola frase, dijo todo: “Cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”, Y agregó: “Con Luis Petri ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y de la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo que significa Sergio Massa”.

Bullrich perdió todo su peso con respecto a los dirigentes de JxC que ya no la seguían. También perdió peso con el sector de la Unión Cívica Radical (UCR). Esto se debe a la irrupción de Javier Milei (que con un 30% será quien compita en el balotaje con Sergio Massa) en la facción cambiemita por el constante coqueteo político de Mauricio Macri con el espacio libertario.

La situación se tornó todavía más incómoda para JxC que estaría a punto de explotar y hacerse trizas tras el comunicado que realizó Bullrich junto a Petri (candidato a vicepresidente el espacio) en donde analizaron apoyar al espacio de Milei con el objetivo común de sacar al kirchnerismo de la vida política argentina.

Quienes reaccionaron fuertemente fueron sobre todo los radicales que hicieron alianzas definitivas con el espacio cambiemita. Claro que las ideas libertarias no funcionan en el espacio de la UCR que propone derechos humanos y justicia social para los y las argentinas. Se estima que el viernes 27, este espacio dará un salto histórico y apoyará la candidatura de Massa que está respaldado por el espacio de Unión por la Patria.

Las repercusiones en redes sociales, canales de televisión y de radio no tardaron en hacerse oír: todo el mundo quiere opinar. BigBang recopiló lo más importante de aquí y de allá.

Luis Petri, candidato a vicepresidente de JxC expresó tras la conferencia de prensa: “No vamos a hacer campaña por Milei”, ¿se despega? No lo sabemos, pero dejó claro: “Estamos apoyando la candidatura, simplemente eso” y siguió con la misma línea que en toda su campaña: “Creemos que hay que frenar al kirchnerismo”.

Desde el espacio de La Libertad Avanza expresaron a través de un comunicado en X (Ex Twitter): “Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Sin embargo nos encontramos ante un dilema: es cambio o continuidad de las mafias. Tenemos la obligación de no ser neutrales. Gracias Bullrich por poner el futuro de los argentinos por delante de cualquier diferencia”.

Victoria Villaruel que horas atrás se peleaba con la comunicad k-pop argentina, volvió a su papel de candidata a vicepresidenta de LLA y enunció junto a la foto de la bandera argentina: “Los argentinos de bien estamos más unidos que nunca. Compartimos el sueño de una Argentina Grande sin mafias, sin corruptos, una Argentina Libre para siempre”.

Carolina Píparo, candidata a gobernadora de LLA declaró envalentonada por el contexto político: “Ser neutral en tiempos de tormenta es de cobarde y egoísta. La política que no ve más allá de sus propios intereses va llegando a su fin. Gracias Bullrich y Petri por seguir representado a tantos argentinos y defendiendo a la República”, lo dijo en su cuenta de X.

Lilita Carrió, dirigente de la Coalición Cívica fue una de las más rápidas en reaccionar en contra de la posible alianza: “El kirchnerismo ya ganó porque el expresidente se equivocó en la estrategia”. Preocupada añadió: “La pobre Patricia va a cometer un error histórico”. Sorprendió a todos su posteo en redes sociales, fingiendo demencia: “No a Milei y No a Massa. Lo único que existe es la primavera, Dios y el sentido de la vida. Fe en la adversidad, los hombres y las mujeres pasan, la Causa continúa”.

Jorge Lanata, periodista de Radio Mitre y enemigo público de la familia Kirchner dijo en su editorial que “siempre hay límites” y sentenció: “No podés sentarte con un tipo de dijo que ponías bombas en jardines de infantes”.

Carlos Maslatón, referente libertario que se peleó a muerte con Milei después de haber sido expulsado de LLA fue contundente: “Todo, en Argentina, es una joda”, ilustró sus palabras con la ya icónica imagen del león abrazando un patito.

Amalia Granata, diputada de la provincia de Santa Fe y una de las principales referentas de las personas antiderechos emitió su opinión, muy fuerte en contra de la nueva alianza: “La patria está en peligro con panqueques como ustedes, ¡qué triste todo! ¿Macri te cerró un ministerio y te vendiste? Al final hoy tu nuevo jefe Milei tenía razón: son, fueron y serán “Juntos por el CARGO”.

Los radicales, por su parte, fueron muy duros y expresaron a JxC le queda muy poco tiempo de vida en la política argentina. La primera fue Liliana Salinas diputada provincial electa de Entre Ríos: “Como fundadora de La Libertad Avanza Entre Ríos, presidente del Partido Conservador Popular (P.C.P.), y diputada provincial electa, desde nuestro partido político no permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio”. Además, expuso: “Es por esto que, por pertenecer a un espacio de libertad de acción, manifestamos desde ya que generaremos un bloque de diputados denominado PCP, no siendo parte de lo que han destruido en un abrir y cerrar de ojos. ¡Siempre defendiendo nuestros ideales! Los que otros ya se olvidaron”.

Mario Negri, presidente del bloque de Diputados de la UCR que profirió algunos dichos que molestarán a más de uno: “Mi mayor preocupación es mantener la cohesión del radicalismo, que no haya implosión en Juntos por el Cambio pero tengo una enorme preocupación. No ha de ser el radicalismo el responsable de lo que pueda pasar. Quiero pedirle disculpas a la gente de que acá no estamos frente a una estrategia electoral para decir una elección, eso ya ocurrió. Hubiese sido mejor reunir a la coalición, discutir, hacer un esfuerzo porque está muy dañada. El radicalismo debe mantener una posición de neutralidad”.

Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires fue uno de los primeros en rechazar fervientemente la alianza entre los amarillos y los violetas. Esta vez no se quedó atrás: “Yo, Agustín Dante Rombolá, como afiliado y a título personal: Repudio enérgicamente a Bullrich y su decisión inconsulta de apoyar al autoritarismo. Asimismo, exijo a la UCR Nacional la expulsión inmediata de Luis Petri de nuestro partido. Viva la Unión Cívica Radical”, tuiteó.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago y uno de los enemigos que se ganó Bullrich: “A Bullrich y Milei Dios los cría, el odio los une”. En otro tuit, manifestó: “Ahora se confirma lo que vengo diciendo, Patricia Bullrich esta desquiciada”.

Ofelia Fernández, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires que fue atacada múltiples veces con discursos de odio de JxC y LLA reflejó en su cuenta de X: “Finalmente ser ‘lo nuevo’ es lo más fácil, te permite decir que vas a enfrentar a los de siempre mientras metes a Bullrich y Macri. En realidad lo difícil es tener casi 80 años de historia, con mejores y peores versiones, y seguir inventando. El ballotage no será casta-anticasta: será (como siempre) peronismo-antiperonismo, y esta vez además democracia o locura”.

Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS, exteriorizó su opinión: “Vemos muchas definiciones anticipadas sobre el balotaje del 19. Está clarísimo que el Nuevo MAS va a llamar al voto contra el fascista Milei. Por lo demás, el resto de las definiciones serán debatidas en una Convención Nacional que nuestro partido realizará durante el fin de semana, sobre la base de que no queremos ni ataques a las libertades democráticas ni ajuste sin fin de la mano del FMI. La salida para el pueblo trabajador es por la izquierda y es anticapitalista”.