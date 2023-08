La libertaria Lilia Lemoine quiso inventar un chat sexual entre Milei y Cristina: “Esta descontextualizado”

En las últimas horas, un insólito chat se viralizó en redes y canales de noticias. En él se escucha a la candidata a diputada de Javier Milei, Lilia Lemoine, mientras le da instrucciones a un hombre llamado “Ramiro”, para que arme un chat sexual falso entre el propio Milei y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así como lo lee. La alocada idea de la miembro de La Libertad Avanza sale a la luz en medio de la campaña electoral.

El audio salió a la luz en el programa de Viviana Canosa, en LN+, y se escucha a Lemoine, conocida por ser la estilista de Milei, y por disfrazarse de diferentes personajes de comics, cuando dice cuáles deber ser las fotos de perfil y qué deben decirse Milei y la falsa CFK. En el audio se escucha: "Ramiro, todo lo que tenés que hacer es pedirle a algún amigo tuyo que se ponga la foto de perfil de Milei y vos te pongas la foto de perfil que tiene Cristina en WhatsApp".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y sigue: "Para que sea más realista no pongas una foto de Cristina. O sea, poné Cristina y poné una foto de un escote o algo, pero que no sea la cara de Cristina como que en su cuenta oficial le manda fotos porno (sic). Que quede la duda, ¿Che, será Cristina Kirchner o no?". En ese punto, sigue: "Vos generás dos incógnitas: una es que la gente deje de pensar si el chat es real o no y empiece a pensar si es la Cristina de verdad o no. ¿Entendés lo que te digo? Es un pequeño coso de ingeniería social. Vos le metés una duda sobre una duda, para que pierdan el foco de la cuestión y pierdan el gran detalle que es cómo mierda se va a filtrar eso".

Sobre el final de la conversación, Lemoine se corre a los límites y lanza más frases increíbles. Primero se le ocurre que hablen de un supuesto trío, piensa en sumar a la ex novia de Milei, Daniela, y luego a Moria Casán. Finalmente dice que lo mejor es incluir a Amado Boudou. En la charla lanza: "Vos escribime el texto. No sé cómo habla Cristina, cómo habla Boudou... fijate, trata de fijarte qué palabras usaría Cristina, mirate un par de videos.Vos pensá el diálogo y pasámelo cuando lo tengas. Acordate, ocho o diez mensajes y yo mañana te lo corrijo".

Ahora, Lemoine salió a desmentir la versión y dijo que el audio está descontextualizado. En una nota con BigBang, afirmó: “Yo escuché un pedacito y lo saqué porque no se notaba que estaba cortado o descontextualizado. El que viralizó los audios es Ramiro Torres. Estos estaban inventando pelotudeces (SIC) y yo justo había sacado una nota sobre cómo se hacían audios con inteligencia artificial, que parecían muy reales y advertí que nos lo iban a hacer. Parece que es un audio que está hecho con inteligencia artificial”.

Y agregó: “Estos están dando los manotazos de ahogado tremendos. Yo empecé en política en 2019, tengo un perfil informático y en psicología y es por eso que hablé de ingeniería social. Pero No es negativo que estén tratando de ensuciarme a mí o ensuciarlo a Javier atrás mío. De hecho es algo positivo”. Y aunque todavía no fue elegida, declaró: “Ser diputada es no es un trabajo lindo. Ser Diputada es una responsabilidad de servicio. Esto lo hago por una cuestión patriótica”.

Finalmente, fuera de contexto sobre lo sucedido con el audio, Lemoine dijo: “Yo estoy perdiendo plata desde que me metí en política y sufrí muchísimo durante la cuarentena. Me castigaron un montón porque yo era parte de las marchas para pedir que se levantaran las cuarentenas porque no servían y porque no se puede quitarle la dignidad a la gente”.