El plan de Larreta para ser presidente: el escenario que espera y el rol que tendrán Vidal, Monzó y Frigerio

Antes de irse de vacaciones unos días en enero -estiman que su regreso sería cerca del 10 de ese mes-, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, terminó de definir una hoja de ruta para lo que aspira sean cuatro años que culminen con su campaña presidencial.

En una de las últimas charlas que mantuvo con el ex presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada se terminó de definir qué no habría intenciones del ex jefe de Estado de intentar ser el “jefe de la oposición” y que ese espacio lo dejará para quien busque ocuparlo dentro de Cambiemos.

Antes de ese encuentro, incluso luego de las sendas derrotas en los comicios presidenciales y bonaerenses, Rodríguez Larreta empezó a tejer fuertes vínculos con diferentes sectores del ahora ex oficialismo para buscar no sólo contener sino también procurar mostrarse como un facilitador.

Los tres escenarios que analiza Larreta para ir por la presidencia

Por estas horas, los principales armadores del alcalde porteño, entre ellos el ministro de Gobierno, Bruno Screnci Silva, y el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, vislumbran tres escenarios posibles, de los cuales en uno sólo se ven con chances.

El primero apunta a que la economía del país siga en el estado similar al que se encuentra o que se acrecenté la recesión, la inflación no ceda y la devaluación vuelva a entrar en una espiral. Cerca de Rodríguez Larreta consideran que dejaría las puertas abiertas a una salida del retiro de Macri. Es decir que, por la proximidad de los últimos comicios, sea el ex presidente quien pueda eventualmente retomar las riendas de la oposición.

El segundo es si la economía encuentra su rumbo, de forma sostenida y sin sobresaltos, lo dejaría al alcalde porteño sin chances.

El tercero, en donde aspira a ubicarse Rodríguez Larreta, es con una presidencia de Alberto Fernández de entre regular y buena.

En vistas de ese objetivo, ya comenzó con las rondas con intendentes actuales y candidatos que tuvo el ex oficialismo en las pasadas elecciones para conocer la situación en cada territorio. “Los comicios de octubre dejaron en claro que en las provincias donde se desdoblan las elecciones los esfuerzos tienen que ser los mismo que los nacionales, no puede ser que en Santa Fe ganes y no logres meter una intendencia de peso”, reflexionan.

En la provincia de Buenos Aires el esquema será diferente. El futuro de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, estaría en principio alejado de la política. Al menos por ahora. Pese a los siempre resonantes rumores sobre una posible candidatura a diputada nacional en 2021 o con que empiece a recorrer la Ciudad para ser jefa de Gobierno.

Las versiones se vieron alimentadas por los diferentes puentes que empezó a tender Rodríguez Larreta con el ex presidente de la Cámara de Diputado, Emilio Monzó, quien luego de terminar su mandato legislativo empezó a volver a caminar la provincia de Buenos Aires en busca de tener su armado propio.

Cerca de ella remarcan que, de suceder eso, todo movimiento que haga Rodríguez Larreta va a estar consensuado. “Se conocen hace más de 20 años, juegan de memoria”, le dijo a BigBang uno de los principales colaboradores de la ex mandataria.

Uno de los funcionarios de Vidal y de Macri que tendrá una relevancia en este nuevo esquema es el ex ministro de Educación, Alejandro Finnochario, que ya empieza a volver a poner en marcha su estrategia no sólo en la localidad de La Matanza, sino también en el resto de la tercera sección electoral bonaerense. “Hay que empezar a buscar votos desde ahora por fuera de la Ciudad, esos están”, le dijo recientemente a Rodríguez Larreta con quien mantiene una buena relación.

En un esquema similar se encuentra el ex ministro der Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio, que incluso fue el único funcionario que dialogó con la prensa en la presentación del Gabinete del propio Larreta. “Lo único claro es que no va a ser un empleado”, remarcan cerca del ex ministro a quien no pocos ven como un consultor externo. “A Monzó y Frigerio dámelos siempre”, se sinceró uno de los funcionarios porteños consultados por este medio.

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya empieza a delinear lo que será su rol como presidenta del PRO. Mientras tanto sus colaboradores de máxima confianza, como es el caso de Juan Pablo Arenaza, seguirán en las labores dentro del esquema de Seguridad en la Ciudad. En las últimas reuniones que mantuvo, de acuerdo a lo que reconstruyó BigBang, se la notó confiada de que su área será una en las que Fernández “haga agua” en el inicio de su gestión.