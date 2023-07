La mentirosa letra chica del "bono antihuelgas" de Acuña y el reclamo de los docentes porteños

Los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibieron con sorpresa la medida que anunció el Gobierno porteño de repartir el dinero que le descontaron a los docentes que hicieron paros, entre quienes no tuvieron faltas injustificadas desde febrero. Así lo manifestó el secretario gremial de ADEMYS, Jorge Adaro, quien calificó la acción como una medida extorsiva que busca desviar la atención de los principales problemas actuales.

"Es una medida de impacto mediático que poco tiene que ver con los resultados concretos que pueda tener al interior de la docencia", aseguró Adaro ante BigBang. "El descuento es un elemento extorsivo, que también intenta desalentar las medidas de lucha", agregó.

"La ministra (de Educación porteña, Soledad Acuña) mira para otro lado y prefiere este tipo de anuncios provocadores y reaccionarios, en vez de hacer frente a los problemas que tiene el sistema educativo del distrito más rico del país", cuestionó el gremialista.

"Ha generado una gran bronca y un gran repudio de parte de la docencia. Esto es un nuevo intento del Gobierno de CABA de fracturar la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación. El año pasado pasó algo similar cuando quisieron incorporar el sábado a la jornada laboral, donde también intentaron cooptar a algún sector de la docencia con dinero y fue un rotundo fracaso", afirmó Adaro.

"Lo que está planteando, es un premio mentiroso. Lo que está diciendo es: 'Esto lo va a percibir aquel docente que no haya faltado desde febrero a esta parte'. En un gremio, donde el 85 por ciento son compañeras, donde las tareas de cuidado, siguen siendo casi una responsabilidad exclusiva de la mujer, es muy difícil suponer que no haya faltado un día para cuidar a un hijo, llevarlo al médico o lo que sea", explicó el docente.

La conclusión se debe a que el GCBA, en el comunicado que tituló "con dinero de los huelguistas, la Ciudad reconoce a los docentes con asistencia perfecta", aseguraron que la decisión beneficia a 35 mil personas, "un 72 por ciento de los maestros de gestión estatal".

"El Gobierno no muestra los datos. Decir que el 72 por ciento va a recibir esto, quiere decir que no paró más del 28 por ciento de la docencia durante este año en ninguno de los paros convocados, y eso es falso", respondió el gremialista. "Además van haciendo cambios, porque ahora hablan de faltas injustificadas, que es otra cosa, porque incluiría a las licencias médicas y hasta los paros, que no pueden contabilizarse como injustificados", fundamentó.

"Acá hay otros problemas que tiene el sistema educativo, de los cuales es responsable Acuña, y que no se hablan. Todas las semanas en el último tiempo tenemos de más de 3 mil alumnos de primaria que no tienen clases porque no hay docentes; alumnos de media que no tienen durante un bimestre algún tipo de materia por lo mismo", detalló Adaro.

"A eso agreguémosle la crisis histórica por la falta de vacantes, las ratas, la ventilación, la calefacción, las condiciones de las escuelas, las viandas y su baja de la calidad", enumeró el sindicalista. "Hay un montón de elementos que configuran la crisis educativa de la Ciudad, de la que es absolutamente responsable la ministra y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta", afirmó.

"Acá la solución es muy sencilla: es el Gobierno el que tiene que tomar una iniciativa de recomponer verdaderamente el salario. Debe tomar una decisión de mejorar el presupuesto para que no haya más problemas de infraestructura o mantenimiento. Estas son las cuestiones que deben resolverse con definiciones políticas", propuso Adaro. "Lo que pasa es que es un Gobierno que no está interesado en esto, que insiste en desalentar y de ajustar el sistema público de enseñanza, además de ese combate permanente que tiene contra los trabajadores", reconoció.

Para Adaro, la decisión "no tiene ningún efecto más que colocar un enfrentamiento y una expectativa de ir hacia una sanción constante de las medidas de fuerza" y eso no es una casualidad. "Creemos que tiene que ver con la preparación de algunos proyectos en el futuro a corto plazo, que tengan que ver con la declaración de la esencialidad de la Educación para evitar las medidas de fuerza", adelantó el dirigente.

La búsqueda del GCBA de debilitar la conflictividad docente viene de larga data. Los descuentos realizados a los y las maestras que decidieron pelear por su salario, fueron cercanos a los 25 mil pesos. Igualmente, para Adaro, "este tipo de medidas fortalecen nuevamente la lucha".

"Esto recién lo conocimos ayer, pero creo que hoy lo vamos a poder comprobar, porque tenemos una asamblea para el día de hoy y entendemos que la medida va a generar que haya una muy buena asistencia y que podamos consensuar alguna medida para la próxima semana", opinó.

"El Gobierno es muy claro en este sentido. Va contra todos los derechos laborales, y no va a ser la excepción este", concluyó el secretario gremial de ADEMYS.