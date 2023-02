La mesa del FdT, por dentro: los reclamos a Alberto, la banca a CFK y los pases de factura

Con la sorpresa de último momento de la participación del diputado bonaerense Máximo Kirchner en la denominada mesa del Frente de Todos (FdT), donde el oficialismo arrancó con la definición -con representación de toda la coalición- de las estrategias para ganar la elección presidencial de octubre, la reunión del espacio a cargo de la conducción del Estado nacional fue escenario de fuertes reclamos internos entre peronistas, albertistas y kirchneristas.

Así lo reconoció el dirigente de La Cámpora Andrés "el Cuervo" Larroque, quien en declaraciones a Futurock aseguró que le pareció "positivo que se haya generado el ámbito" y que la reunión en la sede del Partido Justicialista (PJ) de la calle Matheu "fue larga y marcada por la sinceridad en los planteos" donde "nadie se guardó nada".

Al igual que ayer destacó la vocera Gabriela Cerruti, el camporista también puso sobre la mesa la proscripción de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y adelantó que se discutió "la necesidad que la mesa constituya una comisión que le pida una reunión a ella para hablar de esa situación" y "tomar acciones para romperla", algo que -según indicó- "Alberto tomó".

También confesó que el grueso del debate fue alrededor de "cómo desarrollar el formato electoral", ya que muchos querían saber la idea del presidente respecto a su propia candidatura. "Porque eso condiciona el escenario, y relativiza la posibilidad de desarrollar una PASO. En eso no hubo acuerdo, aunque sí se entendió que era una cuestión importante", reconoció Larroque.

"Hubo un debate respecto a cómo canalizar una situación de PASO hipotética, porque primero toda la mesa coincidió que era vital resolver la situación de la candidata natural y con más adhesión, que es Cristina. Por supuesto que se avanzó en la potencialidad de que no quisiera serlo o no pudiera, porque en realidad ella explicitó que no se bajó, sino que padece un proceso de proscripción", explicó el dirigente.

Larroque detalló que el presidente Alberto Fernández "arrancó de manera breve para facilitar el debate. Rápidamente hizo referencia a las PASO y a medida que se fueron desarrollando las intervenciones, lógicamente la cuestión económica y social fue emergiendo".

"Con el neoliberalismo asomando por el horizonte es central que podamos encontrar acuerdo político, no sólo en lo electoral, sino en lo programático", reflexionó Larroque sobre las conclusiones del encuentro. "Se entendió que la cuestión programática era central si se pretendía generar expectativas de cara al proceso electoral", agregó.

"Había distintas miradas respecto a cómo se desarrollaría un proceso de selección de candidatos", relató Larroque. "Desde nuestro sector y varios compañeros más plantearon que sería inconveniente realizar un proceso de PASO con el presidente de candidato. Para nosotros no es algo lógico ni natural, pero fue un tema que, al no haber una definición por parte de él, no fue fácil de profundizar", contó.

"Está la posibilidad de que ella sea candidata, pero más allá de eso tiene que quedar claro que el peronismo no acepta ningún tipo de condicionamientos en ese sentido, y por supuesto, en función de algo que sobrevolaba en el ambiente con cierta instalación, nos parecía que era fundamental que se aclaren las intenciones del Presidente", fundamentó el dirigente de La Cámpora.

"Mi posición personal es que ella es la mejor candidata y fue respaldada por la mayor cantidad de compañeros y compañeras que intervinieron", describió Larroque, quien también señaló que en la reunión "se hicieron caracterizaciones respecto a la situación de la oposición, tendiendo a que esas contradicciones que se están observando puedan ser respondidas con claridad y con un planteo racional que diferencie".

Sobre el final de la entrevista, el dirigente valoró el encuentro oficialista y lo jerarquizó respecto a lo que vivió allí. "Yo fui a muchísimas reuniones políticas y uno cuando se va de una reunión sabe si esa reunión tuvo sentido o fue solo una cosa de intervenciones hipócritas para que transcurra el tiempo. Ayer hubo sinceridad, planteos fuertes, nadie se guardó nada", indicó.