La ministra de “ajuste social” dio de baja 100 mil planes más y estigmatizó a los que menos tienen

Del "primero los últimos" como bandera de campaña del Frente de Todos, a la nueva baja de 100 mil titulares del programa Potenciar Trabajo cuando la inflación interanual escaló este mes al 98,8 por ciento. El fuerte ajuste que la cartera dirigida por Victoria Tolosa Paz lleva adelante sumó un nuevo capítulo cuando la propia ministra cargó contra los movimientos sociales que acampan en el centro porteño con una premisa clara e inobjetable: hay hambre.

“El Ministerio de Desarrollo Social tiene que pelear una política pública y política social para que los sectores más vulnerables de la Argentina puedan encontrar la transferencia de ingresos para poder subsistir y para tener derecho a un plato de comida en la mesa”, fue el intento de defensa que Tolosa Paz realizó en las últimas horas, apuntando contra las organizaciones agrupadas en Unidad Piquetera que se movilizan por el ajuste social.

Las declaraciones de la ministra se dan en el marco de la baja de otros 100 mil titulares del programa Potenciar Trabajo, que no pudieron validar su identidad a través de la plataforma Mi Argentina o en los escasos 56 Centros de Referencia apostados en el país. Se trata de los locales habilitados para realizar el trámite de manera presencial, después de que la funcionaria entendiera que la mayoría de los beneficiarios del programa tienen problemas de conectividad.

A partir de marzo, esas personas no cobrarán los haberes que hasta ahora recibían por parte del Estado. “Hoy cerramos el padrón y se van a dar 100 mil bajas del Potenciar Trabajo y toda esa información va a la Justicia, a la causa judicial que está abierta en el juzgado de Ariel Lijo”, anunció la funcionaria.

En total, 55.625 beneficiarios ya hicieron el reclamo en el sitio web de la cartera de Desarrollo Social por entender que fueron separados del plan de manera errónea. Por tanto, la ex diputada defendió el proceso de validación al que se sometieron en tiempo y forma 1.265.000 titulares de planes sociales.

En diálogo con la radio FM Delta sostuvo que “se le paga 32 mil pesos a un conjunto de trabajadores que dicen que están trabajando en actividades productivas o socio comunitarias”. Sin embargo, cuestionó: “¿Cómo no se pueden encontrar a 100 mil titulares que hicieron la contraprestación el mes pasado y les correspondía el plan?”.

“No encuentran a 6 mil titulares que hicieron la contraprestación el mes pasado. No se puede seguir convalidando 6 mil personas que no encuentran. ¿Qué pasó Eduardo Belliboni? ¿Dónde están esas personas?”, picanteó la funcionaria, y cantó retruco: “Lo que necesita el Ministerio de Desarrollo Social es, por supuesto, poner todo el esfuerzo en la inclusión educativa y laboral que son las bases fundantes del Potenciar Trabajo. Lejos del piquete, lejos de la extorsión, lejos de utilizar el recurso público en función de algunos intereses que están muy lejanos a los que tiene que tener un Ministerio”. Y concluyó: “El Ministerio no es un Ministerio de los Piqueteros”.

Las medidas de ajuste de Tolosa Paz no sólo son incongruentes con su discurso de "justicia social", sino que además estigmatiza a quienes se movilizan para mantener la magra asistencia del Estado. Las quejas de Tolosa Paz, a quien seguro no le falta un plato de comida para sus hijos cada día, fueron: “El transporte, la movilización, el acampe y los baños químicos… Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de Julio tampoco lo es”.

Por su parte, Eduardo Belloni, titular del Polo Obrero, la acusó: “Extorsión es la palabra que utilizaba Carolina Stanley, la ministra de Mauricio Macri ante cada manifestación. Se parecen cada vez más al macrismo. Ajuste y estigmatización a los trabajadores".

De la misma manera, un comunicado de su organización dictó: "La UP no está dispuesta aceptar que personas en estado de vulnerabilidad casi total, sean las víctimas de este ajuste. Reclamamos que se suspenda todo ajuste a los que menos tienen, que se abran los programas para los que lo necesitan, y se aumente el monto miserable que cobran los compañeros que tienen un Potenciar Trabajo".

La motivación de la movilización que se realizará desde las 15, por la que se cortará la Avenida 9 de Julio, desde el Obelisco y hasta el edificio donde está el Ministerio que administra la "ajusta pobres" Tolosa Paz es la misma desde hace meses: el conflicto por la suspensión de los más de 154 mil planes del Potenciar Trabajo, a esto se le sumó los mensajes extorsivos y estigmatizantes y la nueva baja de 100 mil beneficiarios.