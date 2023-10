La muerte de San Martín, su "amor" por Milei y su rol como la "mejor cosplayer del mundo": las perlitas de Lilia Lemoine

Lilia Lemoine está en boca de todos desde que confesó que quiere crear una Ley para excluir a los hombres de la paternidad si así lo desean, para que no tengan que hacerse cargo económicamente de los hijos que no fueron buscados y, a pesar de ser altamente criticada por todo el arco político (y muchos usuarios de las redes sociales), mantuvo su postura y se defendió sentada frente a Baby Etchecopar, en A24.

Allí, Lilia encaró frente a frente a Baby y le preguntó: “¿Por qué me invitaste?”, intentando romper el hielo y mostrarse como una mujer frontal, pero la realidad, fue que con varios bloopers y al recordar su vínculo sentimental con el líder de la agrupación y candidato a presidente, Javier Milei, dejó varias “perlitas” que se hicieron virales en internet. Allí, contó que fue cosplayer, habló de su vida privada y de su llegada a la política y su pensamiento “ni en contra ni a favor” del aborto legal.

La candidata a diputada libertaria dejó perplejo al entrevistador cuando le preguntó:“¿Qué tiene que ver ser libre, con Guasona, con el 17 de octubre y con Milei?” y ella, muy rápida, le respondió: “Ese día, el 17 de octubre murió ese muchacho. También fue el día en que murió San Martín”. Los ojos de Baby se llenaron de sorpresa sin poder creer lo que acababa de decir la aliada de Milei, ya que no solamente el 17 de octubre no murió San Martín, sino que se trata de el día de la Lealtad Peronista. Ese error no tardó en hacerse viral en las redes sociales y fue, incluso, el centro de burla de otros candidatos y líderes de espacios contrincantes.

Además, Lilia aseguró que, además de dedicarse a la política, es influencer para las redes sociales y se definió a sí misma como una “It Girl” e instagramer, ya que se desempeña como asesora de imagen de Javier Milei, no sin antes confesar que tuvo una relación amorosa con él: “Estoy enamorada de Javier como todos los libertarios de Argentina. Soy muy cercana a él, se quien es. Lo ayudé a que mejore su look; es verdad que ahora el pelo no está tan bien porque no se lo estoy arreglando yo ", insistió.

Por otro lado, Lemoine dijo que la gente “le tiene miedo” al candidato presidencial, y remarcó que se trata de un temor inculcado por el periodismo . “Tienen miedo a que la salud y la educación dejen de ser públicas y no va a ser así”, explicó la libertaria.

“Yo uso palabras fuertísimas y la gente se asusta. Me condenan por decir ‘pinchar forro’... los políticos y muchos periodistas son una basura. Me han tratado de prostituta, asesina y estafadora”, le confesó a Baby y luego continuó: “No soy ni pañuelo verde ni celeste, tengo una postura intermedia… Hay muchos tipos que son muy forros cuando dejan embarazada a una mina y le dicen ‘abortalo’ para no hacerse cargo”.

Incluso luego de explicar cuál es su postura ante la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, Lilia continuó con la defensa de su proyecto y consideró que si los hombres pueden renunciar a la paternidad forzada no van a hacer a abortar a sus parejas. “Si el tipo no se quiere hacer cargo, no se va a hacer cargo. No deberían obligarlo”, sentenció.

Al recordar su comienzo en la política, Lemoine aseguró que es una especialista en la comunicación estratégica e ingeniería social y que, además, es “una de las cosplayers más famosas del mundo”, por lo que no tardó en captar la atención de los políticos. Tal es así que en 2019 fue candidata de la lista de José Luis Espert, a quien recordó con desprecio: “Es un misógino que maltrata gente, una persona traicionera, mi di cuenta de que era un chanta”, dijo visiblemente afectada, señalando que el dirigente político se quedaba con los fondos de campaña.

Casi al borde de las lágrimas, luego, la candidata a diputada insistió en que uno de sus mayores proyectos de ley -además del derecho a renunciar a la paternidad- será el de impedir una nueva cuarentena: “Nunca más un presidente por decreto va a poder encerrarnos y decirnos quién es esencial y quien no. No estamos en una dictadura, estamos en democracia. Hay que defender la democracia porque yo nací en la dictadura y sé lo que te estoy diciendo”, aseveró.

María Eugenia Vida salió al cruce con Lilia Lemoine y Victoria Villarruel “le soltó la mano”

En su cuenta de la red social X (ex Twitter), la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires subió un recorte donde la candidata de La Libertad Avanza se jactó de hacer “un chiste desafortunado” contra ella y sentenció: “No sé a qué legisladora llama “tanque australiano” la candidata de Milei. Tampoco sé a quien le recomienda que “largue las medialunas”. Lo que sé es que meterse con el peso de otra mujer es bajeza e ignorancia”, twitteó María Eugenia.

Por otro lado, la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, tampoco bancó a Lemoine y hasta se despegó de su propuesta. “No puedo estar de acuerdo porque siempre me he manifestado pro vida y la responsabilidad es tanto del hombre como de la mujer en la procreación de un ser humano. No es un ser humano algo que vos puedas elegir hacerte o no hacerte cargo. Creo que una aberración como el aborto no se resuelve permitiendo que otro, a su vez, no se haga cargo”, cerró.