La "nueva normalidad": de la presencialidad de los empleados públicos, al pase sanitario en Jujuy

Tras el drástico descenso de casos en el país, el Estado Nacional publicó una resolución en donde establece los parámetros para que los empleados públicos nacionales vuelvan de manera escalonada a la presencialidad y la administración retome la atención en las oficinas. La decisión se dio a conocer este martes y a partir del lunes de la semana próxima, los trabajadores de la administración pública irán retomando sus lugares de trabajo.

La norma -que entrara en vigencia a partir de mañana- establece que “las y los agentes deberán prestar servicios en modalidad presencial programada, conforme las adecuaciones que los titulares de cada Jurisdicción, Organismo y Entidad de la Administración Pública Nacional contempladas en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, realicen a fin de dar cumplimiento al “Protocolo Covid-19” aprobado por la “Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo” (CyMAT) o al protocolo que resulte aplicable según la normativa vigente” y lleva la firma de la secretaria de Empleo Público, Ana Gabriela Castellani.

La misma se dio a conocer mediante la Resolución 91 y detalla que los trabajadores que podrán volver a la presencialidad deben hacerlo con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y luego de 14 días de haber recibido la última inoculación. De esta manera, volverán a sus puestos aquellos que hayan recibido “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19".

Cabe destacar que esta norma establece las condiciones para que cada trabajador pueda regresar a la presencialidad, "independientemente de la edad y la condición de riesgo" de cada uno de ellos. A su vez, resalta que la modalidad de prestación de trabajo “deberá ser notificada fehacientemente por su superior jerárquico a cada agente por lo menos 72 horas hábiles antes de su efectivo cumplimiento”.

De esta manera, a partir del lunes los trabajadores del Estado nacional, con al menos una dosis y que hayan sido vacunados hace dos semanas, podrán tener que prestar su servicio de manera presencial. Al mismo tiempo y en su afán por preservar los protocolos contra el COVID, se dispuso la posibilidad de “la alternancia de la modalidad presencial, se justificará la prestación de funciones bajo la modalidad de trabajo remoto”.

Este martes, por otra parte, entró en vigencia en Jujuy el uso del pase sanitario para el transporte público que decretó el gobernador Gerardo Morales y que obliga a los usuarios a exhibir ante la policía el carnet de vacunación que acredite la aplicación de al menos una dosis para poder viajar. “Vamos a trabajar en los puentes e ingresos al casco céntrico”, dijo el Jefe de la Policía de la provincia, Héctor Herbas Mejías, a Todo Jujuy.

Según explicó, es allí "donde se concentra la mayor cantidad de transporte público y señaló que “por el momento no se va a aplicar ningún tipo de infracción a las personas que no porten el carnet, ya sea en formato papel o digital, o bien no se haya vacunado”. Los ciudadanos podrán presentar el carnet físico que acredite la inoculación o ingresar a la aplicación "Mi Argentina" a través celular para exhibir el certificarlo virtual.

Si bien son los policías los encargados de pedir y verificar los certificados, el operativo de logística y control está a cargo de los ministerios provinciales de Seguridad y Salud. “La misión de la policía será concientizar a las personas sobre la importancia de vacunarse. Seguiremos haciendo el trabajo que ya venimos haciendo de pedirles que se vacunen así como lo estamos haciendo con el barbijo y el distanciamiento social”, aclaró el Jefe de la fuerza provincial.

La medida no solo se centra en el transporte, sino que todos aquellos que deseen concurrir a alguna dependencia de la administración pública jujeña o que se acerquen a la Central de Policía para realizar cualquier tipo de trámite, deberán estar vacunados. “Todo lo que es administración pública debe vacunarse según en decreto emitido por el Gobernador. La Policía de la provincia no es la excepción por ende todos deberán vacunarse también", remarcó Mejías.