La nueva vida charrúa de "Pepín" Rodríguez Simón: silencio de radio, reuniones secretas y prófugo de la Justicia

¿Qué es de la vida del prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón? El integrante de la denominada mesa judicial del ex presidente Mauricio Macri, que también es parlamentario en el Parlasur y lleva ya 469 días sin presentarse ante la Justicia argentina justamente por esa causa en la que se investiga el armado de causas contra dirigentes del kircherismo, sindicalistas y demás opositores al macrismo.

Sin que se defina aún el pedido de extradición, con la denuncia por parte de algunos dirigentes del kirchnerismo contra el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a quien acusan de protegerlo, Rodríguez Simón mantiene sus actividades en la capital de ese país, Montevideo, en donde también tiene un rol activo dentro de lo que es el Parlasur.

Asimismo, varios dirigentes del PRO mantuvieron contactos con él en el último año y medio, pero no trascendieron. El motivo es simple, hasta el propio Macri consideró que no fue correcta la forma en la que se comportó, al punto tal de que la bajada de línea a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio es siempre presentarse ante la Justicia.

Y si se habla de la Justicia, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó investigar las comunicaciones de Rodríguez Simón, en la causa en donde se busca determinar si la mesa judicial ejerció presiones indebidas sobre la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hasta forzar su renuncia.

La medida había sido solicitada por el fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación en la que se analizan también otras supuestas presiones de parte del gobierno de Macri a jueces y fiscales que intervinieron en causas sensibles y de interés para Casa Rosada o algunos de sus integrantes, durante la administración Cambiemos.

De los integrantes de la mesa judicial, además del mencionado Rodríguez Simón también sobresalen el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, José Torello, y el ex ministro de Justicia, Germán Garavano. Lo que busca determinar la Justicia son los alcances de esa mesa, si tuvo incidencia también en el nombramiento y traslado de magistrados, y si efectivamente existió un engranaje para complicar judicialmente a dirigentes de la oposición.

Esa causa judicial, de la que se desprenden otras como la que se mencionó, se encuentra casi sin actividad desde que el año pasado se pidió la detención de Rodríguez Simón. Algo que también sucede con casi todas las causas vinculadas a la administración de Macri. Sobre todo después del resultado electoral de septiembre y noviembre.

Pero en la que instruye Capuchetti, esta semana se envió un oficio a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) para que obtenga, de parte de las compañías de telefonía celular, "el registro de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes, con activación de celdas, en el período comprendido entre los diez días anteriores y posteriores de las fechas" de interés para la investigación.

Los hitos de la investigación son, por ejemplo, los días en los que se presentaron el pedido de juicio político contra Gils Carbó, el día en el que el teléfono celular de una de sus hijas salió publicado en el diario Clarín (13 de octubre de 2017) o la fecha en la que "Pepín" recibió al fiscal Gabriel De Vedia en la Casa Rosada (26 de octubre), quien fue a reclamarle por las presiones contra la entonces procuradora.

El fiscal De Vedia declaró bajo juramento de decir verdad que en su momento contactó a "Pepín" para preguntarle cuando terminaría la "persecución" a la entonces procuradora y que la respuesta que recibió fue que eso solo ocurriría con su renuncia.

"Me contacté, con el Sr. Fabián Rodríguez Simón y le dije que me quería reunir con él. El Sr. Fabián Rodríguez Simón me contestó que sí. Le pregunté en dónde y me dijo en la Casa de Gobierno. Él no era funcionario del Ejecutivo Nacional, era diputado del Parlasur y director de YPF", declaró De Vedia.

Luego relató cómo fue aquella conversación: "¿Cuándo se va a terminar la persecución a Alejandra? En seguida, en tono de afirmación le dije: ´Se va a terminar la persecución a la Procuradora General de la Nación´. A lo que el Sr. Fabián Rodríguez Simón me respondió: ´Si me conseguís la renuncia, termina acá´. Ante eso le contesté: ´No va a renunciar la Procuradora. Ella tiene una responsabilidad institucional y humana, no va a renunciar´. A continuación, él me dijo ´Si Gils Carbó no renuncia vamos a meter presas a las hijas y a ella´ y me reafirma ´en ese orden´».

En esta causa se investigan las maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el marco de la gestión de Gobierno de Macri, a través de un núcleo de decisión política denominado "Mesa Judicial", integrado por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nacional y personas físicas allegadas.

Gils Carbó es una de las supuestas víctimas de aquel accionar; mientras que en el expediente declararon también otros exmagistrados como el destituido Eduardo Freiler y jueces en actividad como Ana María Figueroa (Casación Federal), Eduardo Farah (Cámara Federal porteña) y el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.