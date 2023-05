La oportunidad perdida: la previa del Congreso en Ferro y cómo se juega la interna del FdT

“Alberto perdió la oportunidad de conservar poder el día que decidió bajarse de la competencia y no nombrar un sucesor”, consideran cerca de uno de los competidores por la Presidencia dentro del Frente de Todos. Agrega que “lo perdió al no brindar apoyo explícito a un compañero y tener allí una cuota de poder para negociar”. Sugiere que podría haberlo realizado en el mismo video incluyendo en su texto el párrafo “le pedí al ministro de Economía que está haciendo un esfuerzo para salvar la economía argentina además sea candidato; lo mismo con Agustín (Rossi) o algo similar con Daniel (Scioli)”, finaliza.

Esta frase fue la respuesta a la definición llegada desde el escritorio del mandatario un día antes. “Alberto va a ser prescindente en la campaña electoral, se mantendrá al margen. No piensa tomar partido por ninguno de los candidatos”, definieron.

Alberto Fernández piensa que Sergio Massa no impulsará su candidatura. Los resultados “exiguos” en el corto plazo de la política económica, con un índice de inflación del mes de abril que sería igual o superior al de marzo que alcanzó el 7,7%, echarían por tierra la fortaleza necesaria para llevarla adelante.

Tampoco fue anunciado por el ministro de Economía y aunque ha dicho que no será uno de los postulantes en un escritorio cercano del Presidente no le creen demasiado. Para poder ir por el Sillón de Rivadavia, Massa dirige su mirada hacia el norte. La renegociación del acuerdo con el FMI y la llegada de u$s 10.400.000.000 antes de junio. Sus relaciones y fluídos contactos con funcionarios de la administración norteamericana le dan cierta credibilidad a esa posibilidad.

Cualquier trámite con el Fondo tarda siglos, sólo a Macri se lo otorgaron en días y fue un acuerdo político para sostener su gobierno"

La historia del Fondo no reconoce préstamos inmediatos. “Cualquier trámite con el Fondo tarda siglos, sólo a Macri se lo otorgaron en días y fue un acuerdo político para sostener su gobierno. A pesar de la orden de Biden de ponerse a disposición luego de la bilateral con Alberto, los cuadros intermedios están trabajando a otro ritmo”, aseguran en el Gobierno Nacional.

“No hay forma de reemplazar los u$s 20.000.000.000 que nos faltan. Eso impidió contener la inflación y no van a aparecer con PASO o sin PASO o aunque Alberto y Cristina se den un beso. El año próximo tendremos un superávit de u$s 25.000.000.000, hoy eso no existe”, afirma otro funcionario desde el primer piso de Balcarce 50.

Daniel Scioli volvió a gritar presente esta semana. Tanto desde Brasil como aquí, el exgobernador bonaerense confirmó que no piensa resignarse en su afán de representar al Frente de Todos o como se denomine a la agrupación que lleve como mascarón de proa al Peronismo. La defensa que realizó esta semana del viaje que encabezó Alberto con Rossi, Massa y Cafiero; y la puesta en valor de la relación que sostiene con Lula fueron dirigidas no sólo a los que minimizaron lo conseguido, sino también a los empresarios para mostrarse confiable frente al empresariado y a los trabajadores, peleando por mantener las exportaciones y las fuentes de trabajo.

Eduardo "Wado" De Pedro viajó a Montevideo el pasado martes y el miércoles presentó su trabajo de 3 años y medio con 400 obras en todo el país presentadas por los mandatarios provinciales de acuerdo a sus principales necesidades. Un Plan de Gobierno frente a veinticinco senadores del Frente de Todos.

El ministro del Interior visitó en su casa al ex presidente uruguayo Pepe Mujica. La cita duró entre tres y cuatro cuantas horas revelan desde su entorno y señalan que no es la primera vez que sucede, sin confirmar la cantidad. El viernes compartió una nueva actividad con Juan Grabois, dirigente de Patria Grande, otro de los partícipes del Frente de Todos Grande que se postula.

Pepe también viene sosteniendo intercambios frecuentes con Alberto, tanto públicos como privados. Ha expresado en más de una oportunidad la necesidad de que los argentinos bajemos los decibeles y el griterío dentro de la política, coincidiendo con una de las frases preferidas del mandatario argentino “bajar el barullo de la política”. Para Mujica, “la Argentina es “indescifrable porque es como Italia, se da en la nuca, está todo entreverado” y agregó “hay mucho que hacer, mucha deuda social tenemos en América Latina y eso se soluciona juntándonos más. Pero no para sacarnos la foto”. No hay imagen pública del ex Tupamaro y del miembro de La Cámpora.

Agustín Rossi fue impulsado como candidato por Alberto Fernández. “Alberto lo incitó para que sea candidato y finalmente cuando él dio un paso al costado cumplió con su palabra y se decidió a hacerlo”, confiaron cerca del santafecino. El ex ministro de Defensa estudia los números de las encuestas, participa de actos como en la Feria del Libro donde tuvo buena repercusión y analiza sus posibilidades minuto a minuto.

Congreso con pocas cosas claras

En camino hacia el Congreso partidario del 16 de mayo en el estadio de Ferrocarril Oeste las conversaciones entre los distintos sectores están avanzando en acuerdos para llegar con “todo cocinado”.

“El Congreso no consagrará ningún candidato, sino que definirá quienes son las autoridades del Partido justicialista que van a conformar el Frente y un código de convivencia” confía uno de los organizadores.

“Todos hablamos con todos. Santiago con Wado, Cerruti con Reibel (vocero de Cristina), Olmos (Juan Manuel) con Santa María”, manifestaron desde el despacho presidencial. Y acerca de las expectativas del café entre Alberto y Cristina reiteran la frase “se hará en el momento oportuno, primero resolverán los pormenores sus alfiles”. Para este lado del tablero peronista “Alberto sigue diciendo que tiene que haber PASO y sigue alentando a Rossi y a Scioli”.

En un escenario de incertidumbre sobre las candidaturas, desde el gobernador bonaerense hasta los intendentes del Frente de Todos reman con un horizonte poco claro. La frase más reiterada es “esperamos que ella ordene”, pero pasan los días y eso no acontece. Para un edil de la primera sección electoral, que es el último en llegar a los actos del gobernador y el primero en irse y ex ministro, su paso por la gestión nacional “fueron meses en los que estuve poniéndole el pecho, fue demasiado” y agregó “estuve remando en alquitrán”. Otro jefe distrital fue a los bifes, “la gente nos reconoce la obra pública, la estamos haciendo todos los días” pero se muestra pesimista sobre la complejidad de la interna partidaria.

¿Cómo hará Cristina para que voten a Sergio? La frustración provocada en su militancia por el resultado de la gestión de Alberto la deja con menos peso dentro del Frente"

“¿Cómo hará Cristina para que voten a Sergio? La frustración provocada en su militancia por el resultado de la gestión de Alberto la deja con menos peso dentro del Frente”, sostiene un miembro del ejecutivo que dialoga con la Vicepresidenta. Nuestro interlocutor está seguro de que ella no será candidata. Objeta la forma de hacer política de La Cámpora y el Massismo, grandes aliados en estos momentos.

“Dejan afuera a gobernadores, CGT, intendentes, movimientos sociales y sindicatos sin ninguna construcción”, asegura. La inauguración de la Escuela Justicialista en La Plata, adonde no fueron invitados fue un ejemplo de esa movida. “Hace 15 días planteaban que Alberto no apuraba la definición y ahora es poner un programa de 10 o 20 puntos”, cuestiona. Así se refiere a la propuesta de Cristina y Máximo de acordar y cumplir a rajatabla por quien represente al Frente si llega al gobierno el 10 de diciembre próximo.

“Quieren suma fija, vayan al edificio de al lado y pídansela a Massa o hablen con Máximo que está trabajando junto con él”, agrega. Y esa contradicción está clara. Mientras los sectores Cristinistas como la Mesa de Ensenada o Jorge Capitanich plantean la urgencia de poner dinero en el bolsillos de aquellos que tienen los salarios más atrasados, la propia Cristina no cuestiona en público al responsable. Es una cuenta de suma cero. Reclaman los mismos que no quieren poner en peligro la pequeña estabilidad actual.

Nuestro confidente cree que “ellos quieren el programa para bajarle el precio a los candidatos” y aclara “que quien llegue hará las cosas a su tiempo y manera”. Lo compara con la campaña del 2015, cuando “el candidato era el proyecto” y eso fracasó. No hay lugar para reiterar el error señala y tampoco acepta la posibilidad de un candidato único; “el peronismo no es el stalinismo”, dispara sarcástico. Contempla la posibilidad de un nombre de consenso, en caso de que se junten y definan un candidato. Sugiere que Cristina podría, así como propuso a Alberto en 2019, hacer lo propio hoy con Massa. Pero deja planteado el interrogante: ¿qué pasa si no hay aceptación del resto del espacio a la propuesta de ella?

La peluca los junta

Javier Milei consigue lo que no pueden los propios integrantes del Frente de Todos. Cuando la semana pasada Cristina subió al ring al libertario muchos se preguntaron si era correcta esa estrategia. La Portavoz Gabriela Cerruti consultada por este punto sostuvo que Alberto concuerda con esa mirada y señaló lo riesgoso para la democracia si llega a ser un dirigente importante de nuestro país.

Este fin de semana se empezará a develar el misterio y si su presencia es efectivamente como la cuentan algunos medios. La elección en La Rioja del domingo donde auspicia la presentación para la gobernación de Martín Menem, sobrino del ex Presidente, será una muestra.

La semana siguiente será el turno de Tucumán y quien figurará en la boleta de La Libertad Avanza será Ricardo Bussi, el hijo de un ex represor y protagonista de la historia de la Provincia, Antonio Domingo Bussi.