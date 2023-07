La oposición cada vez más lejos del diálogo: Lousteau insiste pero Macri no quiere saber nada

A tan sólo 23 días de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, en Juntos por el Cambio se nota cada vez más que a esta altura afrontan un momento en el cual están más separados que unidos. La principal grieta se formó con la división entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich lo cual encadenó una seguidilla de problemas. Ahora, le tocó el turno a Martín Lousteau y Jorge Macri, dos que se precandidatearon para el mismo puesto en la Ciudad de Buenos Aires y que ahora no quieren ni siquiera levantar el teléfono para dialogar.

Ambos son precandidatos a Jefes de Gobierno en la Ciudad, Lousteau lo hace a través de la Unión Cívica Radical (UCR), mientras que Macri lo propio para Juntos por el Cambio. Sin embargo, saben que luego de las PASO se deberán reunir para juntarse y afirmar compromisos y proyectos de cara a las próximas elecciones en octubre.

Sin embargo, todo parece indicar que al día de hoy el diálogo está muy lejos entre ellos dos. El miércoles, mediante una entrevista, el primo del ex Presidente de la Nación lo ninguneó delante de todas las cámaras asegurando que el Senador puede “hablar de lo que quiera” mientras que él hablará de lo que “tenga ganas” que en fin son “propuestas para los porteños”, que es en lo que hoy se está enfocando.

Asimismo, para no dejar confusiones ante su malestar para con el radical, dejó en claro que Lousteau no es “una persona con la que tenga relación”, por lo cual se encuentra muy lejos de “levantar el teléfono para dialogar”. Así, sin vueltas, fue como dejó en claro que la grieta entre ellos dos es mucho más grande de lo que se creía.

“Que él hable de lo que quiera. Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños. Me lo cruzo ocasionalmente. No es una persona con la que tenga relación. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo. Hemos hecho algunas acciones en la Ciudad, pero no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar”, manifestó.

Sin embargo, después de casi que dar por terminada una relación, dejó en claro que sabe que luego de las PASO probablemente exista la posibilidad de que terminen trabajando juntos, aunque declaró que todo se rompió con la polémica salida de Franco Rinaldi y los dichos hacia él. Aun así, explicó que sabe dejar las cosas en claro y que por el momento, no se siente “ofendido”.

“El trabajar juntos después de las PASO se construye día a día. Desde mí lugar la voluntad está, pero hay que construirla todos los días. Me parece que el nivel de virulencia que algunos momentos tomó la campaña y particularmente con el tema Franco Rinaldi, pone en juego un poquito eso. Pero ya está, no me siento ofendido”.

¿Qué había dicho Lousteau sobre Rinaldi? Cuando el militante PRO renunció a la lista de Jorge Macri tas viralizarse diversos videos en los cuales se los vio realizando comentarios despectivos, homofóbicos, racistas, entre otros, el Senador radical amplió que la renuncia era una “buena noticia” pero que igualmente fue culpa de Macri que Rinaldi llegue tan lejos en sus comentarios como en la política.

Y como si fuera poco, en la mañana del viernes, el marido de Carla Peterson amplió su disgusto con las declaraciones de Macri en diálogo con Radio 10 y apuntó a que todo el rencor viene porque no lo quieren ver competir por la Ciudad.

“Es bastante curioso. Cuando soy candidato a diputado, no tienen problema. Cuando necesitan que esté en la boleta para ser senador, no tienen problema. Cuando me ofrecen ser embajador, no tienen problema. Cuando quiero competir por la Ciudad no les gusta. No sé, no les gusta”, sentenció.

De igual manera, no dejó pasar el debate y el diálogo que le propuso a su competidor del PRO el cual fue rechazado en varias ocasiones. “Para mí es importante que lo que uno dice se pueda contrastar y que pueda haber debate. Hoy no hay debate. Se lo propuse a Jorge Macri. Me parece una pena que primero no quiera debatir y ahora no quiera dialogar”, remarcó.

En la misma línea, amplió que lo que él busca es dialogar con el ex intendente de Vicente López porque sabe que cuando culminen las PASO de alguna u otra manera tendrán que trabajar a la par, por lo cual cree que estando a tan poco tiempo de que eso pase, se tienen que comenzar a preparar y a recrear una nueva alianza.

“Nosotros necesitamos escuchar, escucharnos y contrastar propuestas. Eso necesitamos para votar y para mejorar la ciudad. El 14 tenemos que estar trabajando todos juntos, pero escuchando lo que dicen los demás. El debate es el derecho del ciudadano y nosotros peleamos para que estuviera en la ley”, concluyó.