La oposición y la Sociedad Rural amenazaron al presidente: “O anuncian un plan o se van”

Hoy al mediodía, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto de presentación de obras de infraestructura científica y tecnológica desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y volvió a apuntar contra los "especuladores" en la semana en la que el dólar ilegal superó los $300. “Le voy a poner el pecho a la inflación, a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo pese a que el país los necesita. Los que me quieren torcer el brazo, sepan que no me lo van a torcer””, aseguró el presidente.

Tras esas duras palabras, los dirigentes de Juntos por el Cambio y el presidente de la Sociedad Rural Argentina criticaron y hasta amenazaron al Presidente de la Nación. Casi le hicieron caso al refrán “Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”. El primero que salió a pegarle a Alberto fue Mario Negri.

El diputado de la oposición lanzó sobre el discurso de Fernández: "Sólo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad. ¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó U$s 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%".

Otro que salió a pegarle duro al Presidente fue el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien lo chicaneó para que visite la Exposición Rural 2022, en Palermo, donde se reúnen los más poderosos productores agropecuarios, los mismos que se niegan a liquidar los 20 mil millones de dólares de soja.

El ultraliberal menemista dijo: "Ojalá que venga. No tengo ni idea que hará, pero hay que tener huevos. Debería venir a los lugares donde no está cómodo". Y Espert finalizó con la siguiente frase en defensa de los chacareros: "Es capaz de destruir a todo el sector".

En tanto, Martín Tetaz, de Evolución Radical, dedicó un hilo de tuits para criticar a Fernández. “Esta extorsión se tiene que terminar; la producción no es suya @alferdez, sino de los productores. Su gobierno les quita 2/3 partes y como no les alcanza, ahora quieren ir por el tercio faltante. Libérenles el dólar; les van a sobrar divisas y va a bajar su precio”, fue lo primero que escribió en un tono amenazante.

Y finalizó: “El sesgo antiexportador es una de las causas de la decadencia argentina de los últimos 75 años. Ese sesgo genera menos divisas y consecuentemente un tipo de cambio real de equilibrio más alto. El dólar más caro, a su turno, genera salarios reales más bajos y más pobreza”.

En otros tuits, amenazó directamente al Gobierno e instó a que el presidente renuncie: a crisis es de naturaleza política y no se va a resolver hasta que ocurra una de dos; o el gobierno muestra unidad (CFK y AF con Batakis) anunciando un plan concreto, o se van”.

Y finalizó: "Para ganar tiempo, el gobierno puede tomar alguna medida económica de corto plazo, como eliminar las retenciones por un mes para acelerar la liquidación del campo, o de mediano plazo", sugirió el economista. También dijo que se podría "desdoblar formalmente el mercado cambiario, pero nada de eso resuelve el problema de fondo".

Por otra parte, Julio Cobos, actual diputado por la UCR y ex vicepresidente de la Nación, afirmó sobre el plan económico del Gobierno Nacional: "Si del Gobierno necesitan un acuerdo o un consenso para sacar leyes, ahí está la oposición para apoyar. Para eso tenemos los bloques parlamentarios. El panorama es fácil de solucionar".

Tras las críticas de la oposición política, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió a responderle a Fernández. Lo que más le molestó al representante de los grandes productores agropecuarios del país fue el máximo mandatario asegurara que especulan y se niegan a vender la soja por 20 mil millones de dólares para esperar una devaluación mayor y obtener más rentabilidad. Algo que no está lejos de la realidad.

“Es atrevido e imprudente. Nadie le quiere torcer el brazo a nadie”, afirmó el titular de la entidad agraria. Y siguió: “Es un concepto errado, hasta ofensivo que nos traten de esa manera. Estamos trabajando como habitualmente trabajamos. Lo que se viene comercializando es lo que habitualmente se comercializa para esta época del año”.

Enseguida, Pino se quejó por la forma de hablar del Presidente: “El gobierno no tiene necesidad de faltarle el respeto y maltratar al sector más competitivo, que más trabaja y que más invierte en el país. Es atrevido por parte del Presidente decir que los productores nos estamos guardando no se qué”. Y finalizó: “El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía son los responsables de lo que estamos viviendo”.