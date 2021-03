La otra campana: el ataque violento de Berni, los golpes a Villalba y la denuncia de que "se cortó solo"

Todas las miserias sobre la mesa. La búsqueda de Maia Beloso, la nena de siete años que había desaparecido el lunes y fue localizada esta mañana en Luján, fue utilizada por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en su avanzada contra su par nacional, Sabina Frederic. En efecto, el funcionario que responde a Axel Kicillof cruzó fuerte al segundo de la ministra nacional, Eduardo Villalba, en la conferencia de prensa que brindó junto al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Pero además de acusarlo de "hipócrita" y "mentiroso" por televisión, Berni también lo insultó y golpeó minutos antes de atender a los medios. La feroz interna en Seguridad y la politización de la desaparición de Maia.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir BigBang, el secretario de Seguridad y Política Criminal, Villalba, llegó esta mañana a la dependencia de la Policía bonaerense en donde se encontraba la menor y y la titular de la UFI que intervino en el hallazgo. Lo hizo acompañado por los fiscales que intervinieron en la investigación: Laura Belloqui, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°54 y Alejandra Mangano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Una vez en el lugar, previa visita al hospital de Luján, el ministro provincial Sergio Berni comenzó a agredir al secretario Villalba. Ante la situación, el funcionario nacional decidió retirarse hacia un costado junto con la fiscal Mangano. Y fue en ese momento que Berni se abalanzó sobre él y comenzó a agredirlo físicamente", confirmaron a este medio fuentes de la cartera de Seguridad nacional. Berni no sólo lo insultó, sino que además le dio "dos cabezazos" al segundo de Frederic. "Ante esa situación, Villalba decidió retirarse mientras Berni continuaba con los insultos y las agresiones delante de decenas de efectivos policiales y las autoridades judiciales", reconstruyeron.

“¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de put...? Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la Policía y a la Provincia, no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de puta, te voy a cagar a trompadas”, le habría espetado el funcionario bonaerense a Villalba, minutos antes de salir a la conferencia de prensa.

Villalba optó por irse del lugar pero, al salir, le avisaron que Berni estaba "patoteando" a la titular del SIFEBU y a la fiscal que habían llegado al lugar junto al secretario. "Les recriminó una supuesta inacción en la causa y, sobre todo, que no se habían comunicado con él", reconocieron. Sin embargo, desde la cartera que conduce Frederic no sólo desmintieron a Berni, sino que además lo acusaron de no haber atendido "ninguno de los requerimientos" que las autoridades nacionales realizaron durante la búsqueda de Maia.

"Se cortó solo, ni siquiera atendió el teléfono", sostienen desde la cartera, al tiempo que refuerzan: "El único que está siempre detrás del show mediático y de las cámaras es él". En efecto, tanto Villalba como la fiscal y la titular del SIFEBU se retiraron del lugar pese a las agresiones sin realizar declaraciones. "No se puede politizar la aparición de Maia, es de una bajeza inigualable".