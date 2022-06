La palabra de Kulfas tras la reunión con Alberto y la ovación con la que lo despidió su equipo

Matías Kulfas llegó a Casa Rosada a las 15.50, sólo diez minutos antes de la reunión que pautó el sábado con Alberto Fernández. El ahora ex ministro de Desarrollo Productivo y el primer mandatario acordaron el fin de semana que le presentaría la renuncia de forma presencial y, aunque en un momento se especuló con que no sería recibido por el presidente, lo cierto es que mantuvieron una extensa reunión en un día clave para el "albertismo".

Antes de ingresar a La Rosada, el saliente ministro mantuvo un encuentro a puertas cerradas con todo el equipo de la cartera de Desarrollo Productivo. Al concluir sus palabras, funcionarios y trabajadores de distintas áreas lo despidieron con un aplauso cerrado en el auditorio del noveno piso del edificio emplazado sobre la avenida Presidente Julio A. Roca. Si bien en los dos años y medio de su gestión Kulfas sorteó más de una fuerte ofensiva por parte del kirchnerismo, ninguno imaginaba que Fernández llegaría a pedirle la renuncia.

Después de despedirse de su equipo, Kulfas partió rumbo a Balcarce 50 y se dirigió de forma directa al despacho presidencial. Allí lo esperaba el presidente, el mismo que el sábado lo llamó y le pidió la renuncia, después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le adjudicara un "off" vinculado a irregularidades en una licitación del gasoducto de Vaca Muerta.

El encuentro duró más de una hora y, de acuerdo a los primeros trascendidos, hubo reproches de ambos lados. Pese al malestar y a la bronca por su desvinculación del Gabinete en el marco de la avanzada del "ala cristinista", el funcionario más "albertista" de la administración de Fernández cumplió con el acuerdo tácito que hoy acata toda la mesa chica del presidente: evitar más polémicas y dejar de alimentar a la oposición con declaraciones cruzadas.

Después de la charla con el presidente, Kulfas se encontró con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y luego mantuvo un escueto diálogo con los periodistas acreditados en La Rosada. "Venía simplemente a saludarlos. No voy a hacer ninguna declaración. Quería agradecerles por el profesionalismo y por el buen trato de estos últimos dos años y medio. Simplemente esto, agradecerles por el trato cordial, desearles lo mejor y nos estamos viendo", declaró el saliente ministro.

El "nos estamos viendo" dio lugar a que los periodistas le preguntaran de forma directa si ocuparía otro lugar en el Gabinete, tal y como sucedió con Santiago Cafiero, quien asumió como Canciller tras abandonar la jefatura de Gabinete.

"No, no, no", respondió Kulfas, al tiempo que destacó que el diálogo con el presidente había sido "bueno". "No voy a agregar nada más, simplemente esto. Vine a darle un abrazo al presidente, por quien tengo un afecto personal, y a traerle la renuncia, porque me pareció que era lo mejor", cerró, antes de partir rumbo al despacho de Vilma Ibarra, la Secretaria Legal y Técnica.